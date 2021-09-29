Lucy стане першим космічним кораблем в історії Землі, який відвідає "троянські" астероїди. Їх дослідження надасть змогу вченим уточнити свої теорії про історію формування планет Сонячної системи. За словами співробітника проєкту Тома Стетлера, у рамках місії корабель за дванадцять років "відвідає" вісім астероїдів.

Не пропустіть NASA відправить у космос послання майбутнім поколінням

Що за "троянські" астероїди і чому ми до них летимо

"Троянські" астероїди названі на честь героїв грецької міфології. Це дві хмари астероїдів, що рухаються навколо Сонця – одна попереду Юпітера, друга – позаду нього.

Всього налічується близько 7000 астероїдів у цих скупченнях, найбільший з них – 250 кілометрів у діаметрі.

Чим ці астероїди цікаві вченим

Передбачається, що це частини "будівельного матеріалу", що залишився після формування планет Сонячної системи. Хоча вони розташовані на одній орбіті з Юпітером, астероїди перебувають дуже далеко від нього, майже на такій же відстані, як і від Сонця.

Очікується, що завдяки точним розрахунками траєкторій і гравітаційних взаємодій Lucy стане першим в історії кораблем, який здійснить подорож від Землі до Юпітера та назад.

До теми "Троянська" міжпланетна станція NASA прибула до космічного центру

Підготовка корабля до польоту

Останні вісім тижнів члени команди Lucy провели у Космічному центрі імені Кеннеді у Флориді, готуючи корабель до польотів. 18 вересня закінчено заповнення паливних баків рідкими гідразином і киснем – вони становлять 40% маси польотного модуля. Паливо буде використано для точного маневрування, а сонячні батареї будуть заряджати акумулятори для живлення інструментарію корабля.

Дуже скоро Lucy закриють двома половинами обтічника, який повинен захистити корабель під час виведення на орбіту. Після того, як Lucy буде "інкапсульовано", комунікації з ним будуть здійснюватися за допомогою спеціального кабелю.

Запуск космічного корабля – майже як відправка дитини у коледж. Ви зробили все, що могли для того, щоб підготувати його до того наступного важливого кроку, який він повинен зробити вже самостійно,

– заявив представник місії Хел Левінсон.

На початку жовтня захований у капсулу-обтічник корабель буде транспортовано на мис Канаверал, звідки його і відправлять у космос за допомогою ракети-носія Atlas V 401, з космосу він почне довгу подорож до "троянських" астероїдів.

Запуск планується 16 жовтня. Якщо погода або інші обставини завадять старту місії, він може бути відкладений до наступного дня. Це вже тринадцята місія в рамках програми NASA Discovery.