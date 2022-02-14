NASA зафіксували потужне випромінювання на Юпітері: що це таке

Стало відомо, що космічна обсерваторія NASA NuSTAR виявила високоенергетичне випромінювання на Юпітері. Протягом близько 30 років досліджень такого не вдавалося зафіксувати.

За близько 30 років дослідження Юпітера науковці змогли виявити у нього полярні сяйва. Воно утворюється, коли магнітне поле газового гіганта захоплює іони (атоми без електронів) після виверження вулканів на Іо, супутнику Юпітера. Іони прискорюються магнітним полем, прямуючи до полюсів, де й стають причиною виникнення полярного сяйва, а те є джерелом низькоенергетичного рентгенівського випромінювання. Але як утворюється високоенергетичне випромінювання, яке вдалося зафіксувати?

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Регіони високоенергетичного рентгенівського випромінювання на Юпітері / Фото NASA

Як утворюється високоенергетичне рентгенівське випромінювання

З прибуттям до системи Юпітера міжпланетної космічної станції (АМС) Juno ("Юнона"), вдалося дізнатися, що й електрони після виверження вулканів на Іо також захоплюються магнітним полем. Науковці припустили, що після прискорення та зіткнення з атмосферою газового гіганта, вони б стали джерелом високоенергетичного рентгенівського випромінювання.

Автоматична міжпланетна станція NASA та ESA Ulysses (1990 – 2009) могла фіксувати сам високоенергетичне рентгенівське випромінювання, але не зробила цього. Проте, на диво, випромінювання на Юпітері виявилося заслабим для детекторів Ulysses.

Науковці вирішили перевірити, чи дані "Юнони" вірні. Апарат зафіксував електрони з Іо завдяки двом приладам:

Jovian Aurora Distribution Experiment (JADE) – цей пристрій призначений досліджувати полярні сяйва газового гіганта. JADE має три детектори електронів та детектор позитивно заряджених частинок.

Власне детектор позитивно заряджених частинок (Energetic Particle Detector, JEDI) став другим приладом, який допоміг виявити "слід" високоенергетичного рентгенівського випромінювання.

Завдяки тому, що астрономи "знали, де шукати", вдалося правильно зорієнтувати космічну обсерваторію NuSTAR, яка й підтвердила наявність відповідного випромінювання. Воно є випромінюванням з найвищою енергією серед планет Сонячної системи, окрім Землі. NuSTAR не здатен визначити джерело, де точно на Юпітері виникають промені, але здатен "побачити" регіон – і цей регіон збігається з північним та південними полюсами планети.

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Як виникає випромінювання?