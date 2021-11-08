NASA вже втретє перенесла пілотовану місію SpaceX до МКС: у чому справа

За даними NASA, американському космічному агентству довелося вкотре відкласти місію Crew-3 компанії SpaceX. Хоча раніше планувалося змінити астронавтів місії Crew-2 на самій станції ще до відправлення останніх на Землю, тепер доставку до МКС нової команди перенесли з 8 листопада через погодні умови.

Спочатку старт місії Crew-3 було заплановано на 31 жовтня, але пуск космічного корабля кілька разів відкладався через погоду, а один раз через "незначну медичну проблему" одного з членів екіпажу.

Цікаво Мільярди світлових років: новий хімічний елемент у ранньому Всесвіті

Що відомо про місію Crew-3

Чотири астронавти: Раджа Чарі, Кайла Баррон та Томас Маршберн, а також астронавт Європейської космічної агенції Маттіас Маурер вирушать на кораблі Crew Dragon до МКС де проведуть шість місяців.



Екіпаж Crew-3 / Фото NASA / SpaceX

Crew-3 – це чергова пілотована місія SpaceX, що здійснюється за програмою "комерційних" польотів NASA, в рамках якої використовуються приватні космічні кораблі для доставки на МКС і назад астронавтів. Crew-3 стане п'ятою пілотованою місією з-поміж кораблів Crew Dragon, що здійснювалися SpaceX. Зокрема, SpaceX доставила двох астронавтів NASA на МКС у травні 2020 року.