Спочатку старт місії Crew-3 було заплановано на 31 жовтня, але пуск космічного корабля кілька разів відкладався через погоду, а один раз через "незначну медичну проблему" одного з членів екіпажу.

Цікаво Мільярди світлових років: новий хімічний елемент у ранньому Всесвіті

Що відомо про місію Crew-3

Чотири астронавти: Раджа Чарі, Кайла Баррон та Томас Маршберн, а також астронавт Європейської космічної агенції Маттіас Маурер вирушать на кораблі Crew Dragon до МКС де проведуть шість місяців.



Екіпаж Crew-3 / Фото NASA / SpaceX

Crew-3 – це чергова пілотована місія SpaceX, що здійснюється за програмою "комерційних" польотів NASA, в рамках якої використовуються приватні космічні кораблі для доставки на МКС і назад астронавтів. Crew-3 стане п'ятою пілотованою місією з-поміж кораблів Crew Dragon, що здійснювалися SpaceX. Зокрема, SpaceX доставила двох астронавтів NASA на МКС у травні 2020 року.

До речі, нещодавно NASA та SpaceX виграли суд проти Blue Origin Джеффа Безоса, яка виступала проти контракту американського відомства та компанії Маска на створення місячного посадкового модуля. Транспортний засіб повинні розробити в рамках програми "Артеміда" з повернення американців на Місяць. Компанія Безоса була не згодна з рішенням NASA віддати контракт SpaceX і звернулася до суду, однак програла.