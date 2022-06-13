NASA втратило два супутники внаслідок невдалого запуску ракети Astra: що сталося

Невдалий запуск ракети компанії Astra призвів до втрати двох метеорологічних супутників NASA. Передбачалося, що вони допоможуть відстежувати тропічні шторми та погоду, однак місія зірвалася внаслідок збою.

Запуск був частиною місії NASA з відправлення шести супутників у космос. Апарати CubeSats – це недорогі супутники, які часто створюються дослідниками в коледжах та університетах.

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Що сталося з ракетою

Ракета-носій Astra 0010 (LV0010) успішно стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 1:43 вечора за східним часом.

Приблизно через 10 хвилин польоту сталася відмова розгінного блоку.

Причиною називають передчасне вимкнення двигуна другого ступеня.

Дивіться повний двогодинний запис трансляції запуску ракети Astra: відео

Компанія опублікувала короткий твіт, у якому не повідомила ніяких подробиць.

"У нас був номінальний політ першого ступеня. Розгінний блок відключився завчасно, і ми не доставили корисне навантаження на орбіту. Ми поділилися своїм жалем з НАСА та командою з корисного навантаження. Більш детальна інформація буде надана після того, як ми завершимо повний аналіз даних."

Томас Зурбухен, заступник адміністратора наукового відділу NASA, визнав невдалий запуск у Твіттері, але каже, що навіть такий випадок дає прекрасні можливості для нових наукових і пускових можливостей.

Незрозуміло, чи буде NASA запускати супутники, що залишилися, також з Astra, чи тепер обере іншу компанію. Також неясно, коли або чи будуть узагалі замінені два втрачені супутники.

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Astra вперше співпрацює з NASA. Досі у компанії було тільки два успішних орбітальних запуски з семи спроб. Уперше Astra вийшла на орбіту в листопаді минулого року. Тоді вона успішно вивела супутники замовника на орбіту. На інші запуски вплинув цілий ряд проблем, починаючи від збоїв у системах наведення і закінчуючи відмовою двигуна.