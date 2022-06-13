Запуск був частиною місії NASA з відправлення шести супутників у космос. Апарати CubeSats – це недорогі супутники, які часто створюються дослідниками в коледжах та університетах.

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Що сталося з ракетою

Ракета-носій Astra 0010 (LV0010) успішно стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 1:43 вечора за східним часом.

Приблизно через 10 хвилин польоту сталася відмова розгінного блоку.

Причиною називають передчасне вимкнення двигуна другого ступеня.

Дивіться повний двогодинний запис трансляції запуску ракети Astra: відео

Компанія опублікувала короткий твіт, у якому не повідомила ніяких подробиць.

"У нас був номінальний політ першого ступеня. Розгінний блок відключився завчасно, і ми не доставили корисне навантаження на орбіту. Ми поділилися своїм жалем з НАСА та командою з корисного навантаження. Більш детальна інформація буде надана після того, як ми завершимо повний аналіз даних."

Томас Зурбухен, заступник адміністратора наукового відділу NASA, визнав невдалий запуск у Твіттері, але каже, що навіть такий випадок дає прекрасні можливості для нових наукових і пускових можливостей.

Незрозуміло, чи буде NASA запускати супутники, що залишилися, також з Astra, чи тепер обере іншу компанію. Також неясно, коли або чи будуть узагалі замінені два втрачені супутники.

Astra вперше співпрацює з NASA. Досі у компанії було тільки два успішних орбітальних запуски з семи спроб. Уперше Astra вийшла на орбіту в листопаді минулого року. Тоді вона успішно вивела супутники замовника на орбіту. На інші запуски вплинув цілий ряд проблем, починаючи від збоїв у системах наведення і закінчуючи відмовою двигуна.

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