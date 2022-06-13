Запуск був частиною місії NASA з відправлення шести супутників у космос. Апарати CubeSats – це недорогі супутники, які часто створюються дослідниками в коледжах та університетах.
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Що сталося з ракетою
- Ракета-носій Astra 0010 (LV0010) успішно стартувала зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді о 1:43 вечора за східним часом.
- Приблизно через 10 хвилин польоту сталася відмова розгінного блоку.
- Причиною називають передчасне вимкнення двигуна другого ступеня.
Дивіться повний двогодинний запис трансляції запуску ракети Astra: відео
Компанія опублікувала короткий твіт, у якому не повідомила ніяких подробиць.
"У нас був номінальний політ першого ступеня. Розгінний блок відключився завчасно, і ми не доставили корисне навантаження на орбіту. Ми поділилися своїм жалем з НАСА та командою з корисного навантаження. Більш детальна інформація буде надана після того, як ми завершимо повний аналіз даних."
Томас Зурбухен, заступник адміністратора наукового відділу NASA, визнав невдалий запуск у Твіттері, але каже, що навіть такий випадок дає прекрасні можливості для нових наукових і пускових можливостей.
Незрозуміло, чи буде NASA запускати супутники, що залишилися, також з Astra, чи тепер обере іншу компанію. Також неясно, коли або чи будуть узагалі замінені два втрачені супутники.
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