Для чого DART летить до астероїда Діморфус

Місія апарату DART (Double Asteroid Redirection Test) – знищити астероїд Діморфус, що допоможе NASA дізнатися, чи зіткнення з астероїдом як спосіб змінити його орбіту може захистити Землю від можливих негативних наслідків від падіння астероїда на її поверхню.

Не пропустіть Допомога на відстані: яким має бути сучасне обслуговування клієнтів

Сам апарат NASA запустила компанія SpaceX 24 листопада 2021 року о 8:21 за Київським часом з космодрому авіабази Ванденберг. Ракета-носій Falcon 9 успішно вивела автоматичну станцію на орбіту.

Що відомо про камеру виготовлену Dragonfly Aerospace

Камера Gecko (ім'я камери в місії DART – Luke) від Dragonfly Aerospace встановлена ​​на кубсат LICIACube, разом із другою оптичною камерою, а також системами для збору даних про астероїд та передачі зображень зіткнення зонду та астероїду на Землю.



Камера Gecko / Фото Dragonfly Aerospace

Малий супутник спроєктований та виготовлений компанією Argotec та є вкладом у місію NASA Італійської космічної агенції.

Вибір камери Gecko для цієї першої у своєму роді місії NASA є підтвердженням високої технологічності та якості продуктів Dragonfly. Наші оптичні камери вже зарекомендували себе як надійне рішення для місій різної складності, зокрема, і для далекого космосу, що було оцінено Argotec і NASA. Ми пишаємося причетністю до місії DART, яка дозволить вивчити потенційні можливості захисту Землі від зіткнень з астероїдами,

– розповів Браян Дін, генеральний директор та співзасновник компанії Dragonfly Aerospace.

Цікава інформація! Gecko належить до малих камер для кубсатів, характеризується великим високошвидкісним сховищем даних та передає кольорові знімки та відео з високою частотою кадрів.

Купівля Dragonfly Aerospace

Український бізнесмен Макс Поляков купив контрольний пакет акцій Dragonfly Aerospace у квітні 2021 року. Компанія увійшла у вертикально-інтегровану екосистему космічних бізнесів Полякова разом із компаніями Firefly Aerospace (США), SETS, Flight Control, EOS Data Analytics.

Варто додати, що модифікація камери Gecko, що встановлена на зонд місії NASA DART, була розроблена до придбання компанії Dragonfly Aerospace Максимом Поляковим.