NASA знайшла виробника двигуна для ракети, яка забере зразки ґрунту з Марса

Джерело:NASA
Хоч у марсохода Perseverance на борту є обладнання для аналізу ґрунту Марса, Національне управління США з повітроплавання і дослідження космічного простору (NASA) запланувало місію Mars Sample Return. Для того, щоб доставити зразки марсіанського ґрунту на Землю і проаналізувати їх в земних лабораторних умовах буде створено спеціальний апарат.
NASA та його партнер – Європейське космічне агентство (ESA) зробили черговий крок у рамках реалізації цієї місії, уклавши контракт з компанією Northrop Grumman Systems на створення пропульсивної системи Mars Ascent Propulsion System (MAPS) для ракет місії. Вартість контракту становить 60,2 мільйонів.
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Ровер Perseverance проведе наступні кілька років у пошуках ознак життя на Марсі. Все цікаве, включаючи зразки породи й ґрунту, він помістить у чисті посудини. Потім вони будуть поміщені у пробірки для зберігання всередині корпусу марсохода.
Місія Mars Sample Return стартує у 2026 році. На поверхню Червоної планети буде доставлений марсохід Sample Fetch для збору зібраних Perseverance зразків ґрунту, а також ракета Mars Ascent Vehicle (MAV), яка відправить їх на орбіту Марса у спеціальному контейнері. Далі космічний апарат Earth Return Orbiter, розроблений авіабудівною компанією Airbus, забере контейнер зі зразками з орбіти Марса і доставить його на Землю.
Апарат Earth Return Orbiter місії MSR / Фото ESA