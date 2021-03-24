NASA схвалило проєкт апарату для доставки зразків ґрунту з Титану

У NASA дали "зелене світло" проєкту з доставки зразків ґрунту з супутника Сатурна Титана, які попередньо збере октокоптер Dragonfly. Космічний апарат буде складатися з двох модулів, а у ролі палива для подорожі до Землі пропонується використовувати рідкий метан, видобутий на Титані.

Проєкт нового апарату для Титана, що отримав назву Titan Sample Return Using In-Situ Propellants, був запропонований у рамках програми NIAC (NASA Innovative Advanced Concepts) – це програма підтримки цікавих проєктів у області космонавтики, ракетобудування, планетології і астрофізики, які можуть бути впроваджені протягом декількох десятиліть.

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Його розробкою займається група фахівців на чолі зі Стівеном Олесоном з Дослідницького центру Гленна. Наразі проєкт отримав 125 тисяч доларів, а команда розробників за 9 місяців повинна завершити перший з трьох етапів роботи, після чого їй потрібно буде отримати від NASA схвалення, щоб приступити до другого етапу.

Передбачається, що конструкція нового апарату буде схожою із технічною характеристикою зараз NASA і ESA проєктом Mars Sample Return. Він буде складатися зі спускових модулів з можливістю повернення, а його завданням стане збір зразків ґрунту, зібраних октокоптером, і їх доставка на Землю, причому у ролі палива для подорожі до нашої планети модуль повинен використовувати рідкий метан, видобутий на Титані.

Чим такий цікавий для дослідження Титан

Титан – найбільший супутник Сатурна, який виділяється ще й тим, що це друге (крім Землі) небесне тіло у Сонячній системі, яке володіє рідкими озерами і морями, які, однак, складаються не з води, а з суміші метану і етану. Крім того Титан має щільну непрозору атмосферу на основі азоту. Рельєф поверхні супутника схожий на земний, на ньому є гори, русла річок, канали й дюни, за формування яких відповідальні вітри, гідрологічний цикл на основі вуглеводнів, і, можливо, кріовулканізм.

Для планетологів і астробіологів Титан є вкрай цікавим об'єктом для досліджень, однак планомірним вивченням супутника займалися лише два космічні апарати – міжпланетна станція "Кассіні" досліджувала Титан під час близьких прольотів повз нього, а скинутий з її борту спусковий апарат "Гюйгенс" отримав перше зображення титана з поверхні.

Очікується, що в 2026 році у космос буде запущено октокоптер Dragonfly, який прибуде до Титану у 2034 році і займеться вивченням поверхні й атмосфери супутника, перелітаючи з місця на місце.