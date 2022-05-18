NASA визначилося з часом запуску космічного корабля Orion до Місяця

Перший політ космічного корабля Orion в рамках програми "Артеміда", відправиться до Місяця вже цього літа. Про це під час слухань комісії палати представників з бюджетних асигнувань повідомив глава NASA Білл Нельсон.

Місія "Артеміда-1" передбачає непілотований політ корабля Orion до місяця у серпні 2022 року. На орбіті супутника апарат повинен перебувати кілька тижнів, після чого він повернеться на Землю та спустить на поверхню планети капсулу для екіпажу.

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На цю мить, я сказав би, що політ відбудеться у серпні. В рамках місії тривалістю близько тридцяти днів буде перевірено всі системи для здійснення непілотованих польотів,

– відповів Нельсон на запитання члена комісії про запуск місії Artemis-1.

Перед запуском ракета-носій має успішно пройти стендове випробування. Під час випробування фахівці проведуть імітацію процедур, необхідних для успішного старту, а також перевірять роботу систем, інтерфейсів та програмного забезпечення.

Тестовий політ до Місяця

18 березня NASA повідомило, що 98-метрову ракету SLS з космічним кораблем Orion було вивезено на транспортері з цеху вертикального складання на стартовий майданчик 39B космічного центру імені Кеннеді. Проте через низку технічних проблем тест неодноразово переносився.

Тестовий політ повинен продемонструвати готовність ракети SLS і корабля Orion до виконання пілотованої місії.

У ході місії "Артеміда-2" до Місяця вирушить екіпаж у складі чотирьох астронавтів. Пілотований корабель, політ якого зараз планується в 2024 році, повинен буде здійснити обліт природного супутника Землі. Після виконання тривалого космічного польоту корабель Orion повернеться до Землі, а капсула з астронавтами приводниться в Атлантиці.

У рамках місії "Артеміда-3" вже має відбутися висадка американських астронавтів на поверхню Місяця.

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Програма "Артеміда" була оприлюднена у вересні 2020 року. Її головна мета – повернення через 53 роки американських астронавтів на місячну поверхню в 2025 році, будівництво місячної станції на орбіті супутника та підготовка умов для можливої ​​колонізації Місяця в майбутньому.