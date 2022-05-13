Зараз американські астронавти доставляються на МКС за допомогою Crew Dragon, але NASA не відмовляється від планів використовувати для цього кораблі Starliner від Boeing. У майбутньому ці два космічні кораблі доставлятимуть астронавтів NASA до МКС по черзі.

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Про це заявив менеджер комерційної програми польотів NASA Стів Стіч на прес-конференції, присвяченій майбутньому тестовому безпілотному запуску Boeing Starliner.

За словами Стіва Стіча, у конструкції кораблів Starliner і Crew Dragon є низка відмінностей, проте обидва вони "дуже схожі в тому, наскільки вони відповідають вимогам NASA щодо доставки та поверненню екіпажу" з МКС.

На обох кораблях може бути розміщений екіпаж та костюми. Обидва кораблі розроблені таким чином, щоб доставляти вантаж на МКС та повністю відповідають вимогам NASA щодо гарантування безпеки екіпажу як у рамках польоту до орбітальної станції, так і під час їхнього перебування на борту МКС,

– зазначив Стіч на прес-конференції.

Як літатимуть Crew Dragon та Starliner

За словами Стіча, у NASA розраховують на те, що після сертифікації Starliner буде раз на рік доставляти астронавтів на МКС, ще одна місія буде здійснюватися за допомогою кораблів Crew Dragon. Після безпілотного тестового запуску Starliner до МКС, який запланований на 19 травня, планується провести ще один випробувальний запуск, але вже з екіпажем.

Після цих двох запусків почнеться процес остаточної сертифікації корабля, після завершення якого ми виділимо Starliner найближче місце у графіку,

– сказав Стів Стіч.

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