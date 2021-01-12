Американське космычне агентство вирішило здивувати всіх любителів космосу, показавши, як запевняють астрономи, щось схоже на гігантського гобліна.

Дослідники NASA розповідають про таку властивість людської психіки, як парейдолія, повідомляє Slashgear.

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Що таке парейдолія? Це явище при якому люди вбачають окремі частини або навіть цілі образи, розглядаючи безформні об'єкти. Найчастіше такий ефект може проявлятися під час спостереження за хмарами, коли мозок намагається ідентифікувати побачене, наділяючи його властивостями реальних об'єктів.

Саме парейдолія відповідальна за те, що замість пульсара PSR B1509-58 в сузір'ї Circinus астрономи NASA побачили гігантського голодного гобліна. Зображення отримано фахівцями рентгенівської обсерваторії Чандра і телескопом Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE).



Пульсар PSR B1509-58 в сузір'ї Circinus

Настільки специфічний об'єкт видно завдяки об'єднанню деталей зображення, заповнених синім, пурпурним, зеленим, червоним і помаранчевим кольорами. Деякі частини зливаються воєдино, утворюючи форму, що нагадує опуклу особу з відкритим ротом. Дослідники відзначають, що в 2009 році цей пульсар був схожий на руку, яка намагається дотягнутися до палаючого неба. Втім, кожен може розгледіти на фотографіях щось своє.



Пульсар PSR B1509-58 – фото 2009 року