У NASA виявили ймовірну причину проблем з космічним апаратом Lucy

Сьогодні у космос відправляють безліч автоматичних апаратів. Їхній рівень надійності має бути на найвищому рівні, адже на допомогу ніхто не прилетить. Та все ж стаються конфузи.

Запуск автоматичної міжпланетної станції (АМС) Lucy відбувся 16 жовтня 2021 року о 9:34 за Всесвітнім координованим часом. Здавалося усе йде успішно, поки не настав час зонду розкрити свої сонячні панелі, які мають забезпечувати надходження енергії. Під час розгортання однієї з двох панелей виявили проблему.

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Проблеми із сонячною панеллю Lucy

Обидві сонячні панелі зонда мають діаметр 7,3 метра й розгорнулися немов віяло через пів години після від'єднання від носія. Тоді й була виявлена проблема з однією панеллю – панель -Y розгорнулася успішно й закріпилася, а +Y не змогла цього зробити. Замість того, щоб розкритися на 360 градусів, та розгорнулася на 347 градусів й не змогла закріпитися. За цієї умови виробництво електроенергії зменшилося до 90 відсотків від запланованого.

З моменту запуску люди працювали день і ніч, намагаючись зрозуміти, що відбувається, і я думаю, що ми це розуміємо,

– розповідає головний науковець місії Lucy Хел Левісон.

Дві панелі розгортаються, коли котушка починає намотувати спеціальний шнур. Спеціалісти вважають, що найімовірнішою причиною проблеми є несправність у котушці, що стало причиною втрати в однієї стропи натягу – через це панель +Y розгорнулася не повністю. Ймовірно, говорять спеціалісти, котушка не змогла "домотати" ще близько 75 сантиметрів шнура, щоб повністю розкрити панель.

Команда Lucy вважає, що зможе виправити цю проблему, знову увімкнувши двигун. Простіше кажучи, вони "потягнуть сильніше за шнур", відновлюючи натяг і змушуючи панель розгорнутися повністю та зафіксуватися. Але поки існує варіант лишити усе, як є, адже енергії апарату цілком вистачає.