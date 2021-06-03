Планується, що два зонди-побратими запустять після 2028 року, але не пізніше 2030 року. На кожну місію у NASA планують виділити 500 мільйонів доларів. Головна задача – зрозуміти, чому Венера перетворилася на пекло.

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Що відомо про майбутні місії

Обидві місії запустять в рамках програми Discovery.

В рамках конкурсу, організованим NASA, обидва проєкти місій до Венери перемогли. Їхніми "опонентами" були проєкти місій до вулканічного супутника Юпітера Іо, та найбільшого супутника Нептуна Тритона.

Остання місія NASA, яка була націлена на Венеру – міжпланетна автоматична станція "Магеллан", яку запустили за допомогою шаттла Atlantis 4 травня 1989 року.

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DAVINCI+ (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble gases, Chemistry, and Imaging)

Ця місія спрямована на дослідження благородних газів на Венері в глибокій атмосфері, дослідження хімії планети та візуалізація поверхні.

Досліджувати атмосферу "Ранкової зорі" апарат буде за допомогою спускових апаратів. Вони будуть занурюватися в атмосферу Венери, аналізуючи її склад. Це допоможе зрозуміти, як атмосфера сформувалася та як розвивалася.

На спусковому зонді будуть встановлені камери, які сфотографують поверхню у високому розширенні.

Також в задачі місії DAVINCI+ буде входити пошуки відповіді на питання, чи був у давнину на Венері океан.

На автоматичній міжпланетній станції DAVINCI+ буде встановлено демонстративну технологію Deep Space Atomic Clock-2. DSAC-2 генерує надточний тактовий сигнал, який має допомогти у навігації космічним апаратам. На зонді його протестують.



Поверхня Венери, сфотографована зондом "Венера-13" 1 березня 1982 року / Фото Wikipedia

VERITAS (Venus Emissivity, Radio Science, InSAR, Topography, and Spectroscopy)

Автоматична міжпланетна станція займеться картографуванням поверхні планети та вивченням геології. Завдяки цьому буде створена мапа у форматі 3D. Найточнішу мапу поверхні Венери склав зонд "Магеллан" 30 років тому.

Апарат визначить, які типи геологічних порід є на планеті.

Також місія має дати відповідь на питання, чи є на Венері тектонічні плити. Також важливо зрозуміти, чи є на планеті вулканічна активність.

На зонд VERITAS також буде встановлено демонстративну технологію. Нею стане CUVIS (Compact Ultraviolet to Visible Imaging Spectrometer). Пристрій буде проводити вимірювання ультрафіолетового світла з високою роздільною здатністю. Пристрій має допомогти виявити невідомий елемент в атмосфері Венери, який поглинає близько половини сонячної енергії.

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Венера, сфотографована АМС Parker Solar Probe 11 липня 2020 року / Фото NASA