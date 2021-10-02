NASA випустило комікс First Woman про першу жінку на Місяці

Тема космосу сьогодні у тренді. Як і комікси. Людство активно готується до повернення на Місяць в рамках програми "Артеміда". Особлива вона ще й тим, що вперше в історії серед екіпажу космічного корабля, який полетить до супутника Землі, будуть жінки. Це й вирішили зобразити у коміксі агентства.

Сюжет розповідає про Каллі Родрігес, яка здійснила свою мрію і полетіла на Місяць. Ми дізнаємось про її дитинство, шлях до мрії та про місію на Місяць.

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First Woman

Для NASA це особливий проєкт, адже він покликаний надихнути наступні покоління.

За допомогою серії графічних романів і цифрових платформ First Woman прагне привернути нашу увагу і об'єднати наступне покоління дослідників, які повернуться на Місяць,

– кажуть у NASA.

Вся історія розгортається на 40 сторінках.

Сам комікс доступний безплатно онлайн на сайті за посиланням в джерелі.

Прочитати його можна лише англійською мовою. Перекладів немає.

Для повного занурення необхідно завантажити додаток – теж безплатний. Його розробили як для Android, так і для iOS.

Для чого ж додаток? Він використовує технології доповненої реальності, щоб детальніше розкрити історію Каллі. Він дозволить прогулятися у віртуальній реальності, побачити каюту на космічному кораблі, місячні пейзажі, познайомитися з різним обладнанням місії і її цілями.

Також обіцяють різноманітні мініігри та досягнення.

Загалом комікс дозволить більше дізнатися як про космічні польоти, так і конкретно про місію "Артеміда".