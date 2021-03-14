У NASA повідомили, що фінальне вогневе тестування основного ступеня ракети-носія SLS (Space Launch System) заплановане на 18 березня. Зворотний відлік для початку випробувань буде запущений 16 березня, після чого залишиться чекати тестового запуску всіх чотирьох двигунів RS-25 основного ступеня.

Ця перевірка повинна стати останньою до остаточного складання РН SLS перед запуском безпілотної місії до Місяця.

Цікаво Blue Origin продаватиме NASA місячну гравітацію у пасажирській капсулі суборбітельної ракети

Випробування SLS та місія "Артеміда"

Фінальне вогневе тестування основного ступеня ракети носія SLS мало відбутися ще 19 січня, але після запуску двигунів автоматика аварійно перервала тестування. Тест був перенесений на 26 лютого, але знову був відкладений після виявлення неправильної роботи клапана подачі рідкого кисню на один з двигунів. На початку березня клапан був відремонтований і перевірений у складі системи. Тепер в NASA впевнені, що все буде працювати як треба.

До запуску зворотного відліку і фінального тесту інженери NASA ще раз проведуть комплексну перевірку основного ступеня і автоматики. Після всіх випробувань основний ступінь буде відправлений ​​на баржі у Центр NASA імені Кеннеді у Флориді для остаточного складання. У цьому центрі вже перебувають другий ступінь, два прискорювачі та космічний апарат Orion.

Усі елементи чекають завершення перевірок основного ступеня, графік яких все відсувався і відсувався. Але надія на запуск SLS у рамках автономної місії до Місяця у цьому році все ще залишається.