Майбутній політ корабля Orion у рамках місії Artemis I пройде в автоматичному режимі без екіпажу на борту. Тому в процесі тестування голосовий асистент отримуватиме команди з Космічного центру ім. Джонсона, де, крім співробітників NASA, зберуться запрошені гості. У кабіні корабля встановлять кілька камер, щоб оцінити роботу Alexa у реальному часі.

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Як NASA використовуватиме Alexa на кораблі Orion

Згідно з наявними даними, Alexa матиме доступ до даних телеметрії космічного корабля Orion, вона зможе відповідати на численні питання, і навіть керувати деякими системами, такими як освітленість кабіни.

Amazon удосконалила алгоритми з урахуванням акустики всередині космічного корабля для кращого розпізнавання мовлення. У майбутньому Alexa зможе обробляти команди екіпажу навіть без постійного підключення до інтернету, а також матиме доступ до мережі Deep Space для надання астронавтам актуальних новин.

Ініціатива щодо використання Alexa у космосі полягає не тільки в тому, щоб залучити голосового помічника для керування системами корабля. Amazon використовуватиме зібрані у ході місії Artemis I дані для покращення алгоритмів голосового асистента для майбутніх місій та звичайних користувачів.

Як буде реалізована програма "Артеміда"

Наразі оголошено, що програма буде реалізована у кілька стадій.

У ході першої стадії Artemis I у 2022 році відбудеться дебютний політ SLS із капсулою Orion навколо Місяця, але поки що без астронавтів.

На етапі Artemis II відбудеться аналогічний, але пілотований політ – не раніше травня 2024 року.

Сама ж висадка на Місяць відбудеться не раніше 2025 року. До цього не виключена безпілотна посадка на Місяці модуля, що розробляється SpaceX.

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Варто зазначити, що ці терміни далеко не остаточні і можуть змінитися, адже початок програми вже неодноразово переносили з різних причин.