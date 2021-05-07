Під час третього зближення з Венерою у липні 2020 року Parker Solar Probe перебував на відстані 833 кілометри від поверхні планети. За час семихвилинного прольоту прилад FIELDS, розміщений в конструкції зонда, зафіксував природне низькочастотне радіовипромінювання.

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Що показало вимірювання радовипромінювання Венери

Ці дані допомогли вченим розрахувати щільність атмосфери Венери. Востаннє аналогічні вимірювання вдавалося зробити у 1992 році, коли орбітальний апарат NASA Pioneer Venus Orbiter наблизився до планети. Наступні виміри, проведені з поверхні Землі, показали, що верхні шари атмосфери Венери сильно змінилися за період зниження сонячної активності. Нинішні вимірювання Parker Solar Probe підтверджують, що іоносфера планети стає тоншою разом зі зниженням активність Сонця.

Чому ця інформація корисна для нас

Венера і Земля дуже схожі, обидві планети мають схожий розмір і структуру, а також скелясту поверхню. Однак атмосфера планет має кардинальні відмінності, хоча обидві планети не позбавлені іоносфери, електрично зарядженого верхнього шару атмосфери. Цей шар випромінює радіохвилі, які і зафіксував Parker Solar Probe. Розуміння принципів зміни іоносфери має допомогти вченим краще розуміти те, як змінювалася атмосфера Венери з плином часу.

Дослідження Венери фахівцями NASA зосереджені на вивченні причин, за якими атмосфера планети так сильно відрізняється від земної. Вчені вважають, що в минулому атмосфера планети нагадувала земну, і одержані з зонда Parker Solar Probe дані повинні допомогти в розумінні того, як відбулися зміни, які перетворили атмосферу Венери у вкрай несприятливе середовище.

Цікаво. Зонд ще кілька разів зблизиться з Венерою, завдяки чому вчені розраховують отримати більше інформації.