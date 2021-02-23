NASA використовує карту Марса для Perseverance, яку створив український розробник
Розташування марсохода Perseverance на поверхні червоної планети можна відстежувати за допомогою інтерактивної карти, яку створили на базі розробки українського програміста Володимира Агафонкіна.
Джерело:24 канал
Для створення інтерактивної мапи NASA застосувало бібліотеку Leaflet, яку написав Володимир. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.
Також цікаво Перше фото Марса зафіксоване міжпланетною станцією "Надія"
За допомогою карти можна дізнатися точне місце розташування ровера Perseverance, який висадився на поверхню Червоної планети 18 лютого, подолавши семимісячну подорож з Землі.
- Інтерактивна карта Perseverance
Карта має два режими один з яких демонструє кратер Єзеро у звичайному кольорі, а інший показує його у відтінках сірого. Вона також демонструватиме маршрут марсохода після того, як він приступить до виконання своєї місії.
Нагадаємо, що зараз фахівці наса проводять перевірку справності наукових інструментів Perseverance та заряджають батареї коптера Ingenuity, готуючи його до першого польоту.
Місія Perseverance на Марсі
- Марсохід Perseverance шукатиме на Марсі біосигнатури – свідження існування життя на Червоній планеті в минулому. Все що потрібно знати про місію Perseverance на Марсі читайте у нашому матеріалі.
- Тут ви знайдете перші кадри, які Perseverance відправив на Землю одразу після приземлення.
- NASA також показало перше в історії відео з Марса зняте на чотири камери, яке демонструє процес спуску та посадки апарата – так звані "сім хвилин жаху". До того ж марсохід записав звуки Марсу, також вперше в історії це зроблено на повноцінний мікрофон. Все це можна переглянути за цим посиланням.
Поділитися новиною