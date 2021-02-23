Розташування марсохода Perseverance на поверхні червоної планети можна відстежувати за допомогою інтерактивної карти, яку створили на базі розробки українського програміста Володимира Агафонкіна.

Для створення інтерактивної мапи NASA застосувало бібліотеку Leaflet, яку написав Володимир. Про це він повідомив у своєму фейсбуці.

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За допомогою карти можна дізнатися точне місце розташування ровера Perseverance, який висадився на поверхню Червоної планети 18 лютого, подолавши семимісячну подорож з Землі.

Інтерактивна карта Perseverance

Карта має два режими один з яких демонструє кратер Єзеро у звичайному кольорі, а інший показує його у відтінках сірого. Вона також демонструватиме маршрут марсохода після того, як він приступить до виконання своєї місії.

Нагадаємо, що зараз фахівці наса проводять перевірку справності наукових інструментів Perseverance та заряджають батареї коптера Ingenuity, готуючи його до першого польоту.

Місія Perseverance на Марсі