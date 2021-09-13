NASA використає рій роботів для будівництва бази на Місяці

Оскільки NASA планує повернути людину на Місяць і організувати її періодичне перебування на супутнику – знадобиться місячна база. Для цього американське космічне відомство планує застосувати спеціальних будівельних роботів. Їхнім створенням займеться команда інженерів з Арізони, яка вже отримала пів мільйона доларів на проєкт.

Навіщо NASA база та роботи на Місяці

Вчені розраховують знайти у надрах Місяця рідкоземельні метали, необхідні для електроніки, титан для сплавів, цінні метали на кшталт золота й платини, а також гелій-3, стабільний ізотоп, який може використовуватися для атомних електростанцій.

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Однак, на Місяці не буде стільки доступної енергії для видобутку руди, так що доведеться розробити нові процеси і методи. Для цього і знадобляться роботи.

Вчені вже адаптували нейроморфную архітектуру навчання HEART для тренування координованих дій роботів при виконанні завдань з розробки родовищ, збору ґрунту й будівництва. Згодом система забезпечить зростання навичок у машин.

Підготовка до польоту на Місяць

Інженери збираються зібрати і навчити роботів на Землі, щоб вони змогли попрактикуватися. Передбачається, що в майбутньому повністю автономні рої роботів зможуть видобувати корисні копалини і будувати прості споруди без команди з Землі.