NASA засудило російських космонавтів за антиукраїнську пропаганду у космосі

Нарешті в NASA відреагували на відверто дурнувату витівку "роскосмосу" на Міжнародній космічній станції. Відомство різко засудило дії трьох російських космонавтів на борту станції, які нещодавно позували із прапорами так званих "ДНР" та "ЛНР".

Що трапилося

Російське космічне агентство опублікувало 4 липня дві фотографії у своєму Telegram-каналі, на яких так звані космонавти Олег Артем'єв, Денис Матвєєв та Сергій Корсаков на борту МКС позують з прапорами самопроголошених республік.

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Чекати від "роскосмосу" чогось розумного вже давно не варто, тож такий прояв імперських амбіцій кремля у космосі навряд чи когось сильно здивував. Поза тим NASA ніяк не відреагувало на вчинок російського космічного відомства вкотре удаючи, що нічого не сталося.

Через це американське агентство отримало низку критики в мережі і згодом таки опублікувало заяву з критикою дій "роскосмосу".

NASA рішуче засуджує Росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки війни проти України, що докорінно несумісне з основною функцією станції серед 15 міжнародних країн-учасниць – просувати науку та розвивати технології з мирною метою,

– заявила прес-секретар NASA Джекі МакГіннес.

Варто зазначити, що це доволі рідкісний закид з боку NASA на адресу росії, яка є основним партнером космічної агенції на Міжнародній космічній станції. Попри напруженість між Сполученими Штатами і росією, яка зберігається, через вторгнення останньої в Україну, NASA і "роскосмос" продовжують спільну роботу, щоб підтримувати безперервну роботу на борту МКС, на якій постійно працюють як американські астронавти, так і російські космонавти.

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Робочі відносини між відомствами збереглися протягом усієї війни, навіть попри те, що глава "роскосмосу" відкрито погрожував можливим виходом із партнерства по МКС, а росія жартувала про те, що американський астронавт може опинитися у відкритому космосі.

Це перший випадок, коли NASA відкрито засудило дії росії та "роскосмос" у космосі на тлі вторгнення в Україну.

Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.