Що трапилося

Російське космічне агентство опублікувало 4 липня дві фотографії у своєму Telegram-каналі, на яких так звані космонавти Олег Артем'єв, Денис Матвєєв та Сергій Корсаков на борту МКС позують з прапорами самопроголошених республік.

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Чекати від "роскосмосу" чогось розумного вже давно не варто, тож такий прояв імперських амбіцій кремля у космосі навряд чи когось сильно здивував. Поза тим NASA ніяк не відреагувало на вчинок російського космічного відомства вкотре удаючи, що нічого не сталося.

Через це американське агентство отримало низку критики в мережі і згодом таки опублікувало заяву з критикою дій "роскосмосу".

NASA рішуче засуджує Росію за використання Міжнародної космічної станції в політичних цілях для підтримки війни проти України, що докорінно несумісне з основною функцією станції серед 15 міжнародних країн-учасниць – просувати науку та розвивати технології з мирною метою,

– заявила прес-секретар NASA Джекі МакГіннес.

Варто зазначити, що це доволі рідкісний закид з боку NASA на адресу росії, яка є основним партнером космічної агенції на Міжнародній космічній станції. Попри напруженість між Сполученими Штатами і росією, яка зберігається, через вторгнення останньої в Україну, NASA і "роскосмос" продовжують спільну роботу, щоб підтримувати безперервну роботу на борту МКС, на якій постійно працюють як американські астронавти, так і російські космонавти.

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Робочі відносини між відомствами збереглися протягом усієї війни, навіть попри те, що глава "роскосмосу" відкрито погрожував можливим виходом із партнерства по МКС, а росія жартувала про те, що американський астронавт може опинитися у відкритому космосі.

Це перший випадок, коли NASA відкрито засудило дії росії та "роскосмос" у космосі на тлі вторгнення в Україну.

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