NASA відправить сейсмографи на зворотний бік Місяця

NASA доставить на Місяць три нових комплекти наукової апаратури, яка потрібна для дослідження магнітного поля супутника, теплових потоків і електричної провідності надр. Також вчені спостерігатимуть за сейсмічною активністю Місяця, яку реєструватимуть два сейсмографи.

Програма CLPS (Commercial Lunar Payload Services) була запущена NASA у 2018 році. Очікується, що вона дозволить знизити вартість досліджень Місяця, прискорить терміни доставки апаратів на супутник, проб місячної породи на Землю і темпи розвідки корисних ресурсів.

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Що відомо

10 червня 2021 року агентство оголосило про вибір трьох нових корисних навантажень для наукових досліджень.

Lunar Vertex являє собою комплекс з посадкового модуля і місяцеходу. Вони проведуть дослідження магнітного поля в області Рейнер Гамма, природа якої досі залишається для вчених загадкою. Зібрані дані дозволять не тільки розібратися в походженні місячних "вихорів", а й краще зрозуміти будову Місяця.

Інші два комплекти корисного навантаження відправляться до великого кратера Шредінгер, розташованого на зворотному боці Місяця біля його Південного полюса.