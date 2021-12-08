NASA відправило на орбіту прототип нового супутника зв'язку та засекречений вантаж

Напередодні з мису Канаверал у США було запущено ракету-носій ULA Atlas V, яка відправила на земну орбіту прототип супутника лазерного космічного зв'язку. Крім того, у космос полетіло й інше корисне навантаження для Космічних сил США.

Двоступенева ракета Atlas V стартувала в рамках місії Space Test Program-3 (STP-3). Запуск довелося відкласти більш ніж на годину через сильний вітер після кількох днів затримок, викликаних витоком палива на стартовому майданчику.

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Які супутники відправили на орбіту

Ракета відправила на орбіту два супутники, кожен із яких призначений для тестування цілого ряду нових технологічних рішень.

Експериментальний супутник Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) допоможе NASA передавати дані у космос. Зараз, агентство покладається на методи зв'язку, що базуються на передачі радіосигналів, але, за словами офіційних осіб NASA, лазери значно ефективніші. Більшість іншого корисного навантаження, запущена у межах програми космічних випробувань збройних сил США, суворо засекречена.

Ще один супутник STPSat-6 виконує функцію ультрафіолетового спектро-коронографа NASA і використовується військово-морською дослідною лабораторією США для вивчення походження сонячних частинок.

Інше корисне навантаження

Цей запуск ознаменував собоюз моменту створення у 2002 році. Це також 672-й політ ракети сімейства Atlas з моменту його дебюту у 1950-х роках.

Atlas V також відправила на орбіту корисне навантаження для Національного управління ядерної безпеки США, призначену для виявлення ядерних вибухів із космосу, та новий тип космічної рухової установки, яка буде випробувана на орбіті.

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Чим особливий цей запуск

Політ дозволив протестувати три оновлення Atlas V:

новий обтічник для корисного навантаження;

бортову систему живлення;

та покращену систему навігації.

ULA сподівається, що протестувавши ці нові функції на Atlas, вона зможе оцінити їх у дії, перш ніж вони дебютують на новій ракеті Vulcan Centaur, яка має бути введена в експлуатацію вже наступного року.