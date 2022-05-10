NASA відновило контакт із марсіанським вертольотом Ingenuity

Науково-дослідний центр NASA – Jet Propulsion Laboratory (JPL) знову почав обмінюватися сигналами з марсіанським вертольотом Ingenuity. На думку експертів, перебої зі зв'язком сталися через велике пилове забруднення атмосфери в комбінації з низькими температурами на ділянці.

Ймовірно саме це Ingenuity, який працює на сонячних елементах живлення, не зміг зберегти контакт з базовою станцією – марсоходом Perseverance, який відправляє дані з вертольота на Землю через супутник, що знаходиться на орбіті Марса.

Не пропустіть Марсіанський вертоліт Ingenuity надіслав фото посадкового модуля та парашута Perseverance

За даними JPL, саме через проблеми з недостатністю сонячного світла не було змоги зарядити шість літійних акумуляторів вертольота. Це призвело до відключення програмованої користувачем вентильної матриці (FPGA).

Зв'язок з Ingenuity відновили 5 травня, а пізніше інформація була оприлюднена представниками космічного відомства.

Продовження експлуатації марсіанського вертольота

Нещодавно керівництво схвалило подальшу експлуатацію Ingenuity як мінімум до кінця вересня, на цей час здійснено 28 вильотів. Невеликий гелікоптер уже зробив більше, ніж від нього очікували, нагадаємо, що на момент висадки на Марсі в лютому 2021 року планувалося здійснити лише 5 вильотів, а першим завданням вертольота взагалі було лише пережити посадку і один раз піднятися над землею.

Минулого вересня швидкість обертання ротора вертольота була збільшена з урахуванням сезонного зниження щільності атмосфери в зоні виконання місії.

Поки що все йде згідно з продовженим планом NASA. Усього гелікоптер пролетів 6,9 кілометра і зараз використовується як розвідник перед черговим циклом активності Perseverance – марсохід досліджує стародавню дельту пересохлої річки, де ведуться пошуки потенційних слідів життя. Нещодавно міні-коптер навіть зробив цінні знімки відпрацьованої посадкової системи Perseverance, що дозволить вченим планувати майбутні місії. Проте він зберігає активність набагато довше за передбачений термін, а природні явища на кшталт пилових бур позначаються на його працездатності.

Модуль FPGA є критично важливим для працездатності вертольота і контролює виділення енергії для елементів авіоніки, а також керує нагрівальними елементами для підтримки працездатності Ingenuity під час холодних марсіанських ночей. Крім того, він відповідає і за врахування часу, а також критично важливий, наприклад, для своєчасного зв'язку з Perseverance.

Що сталося з Ingenuity

Вчені припускають, що після відключення живлення FPGA перезавантажився, що призвело до скидання налаштувань часу та відключення нагрівачів. Після того, як з'явилося Сонце і дозволило зарядити акумулятори, годинник був розсинхронізований з годинником марсохода – коли вертоліт "вважав", що настав час контакту з базою, вона не була налаштована на прийом.

Для вирішення проблеми інженери наказали марсоходу чекати на сигнал протягом усього марсіанського дня 5 травня, і об 11:45 за місцевим марсіанським часом сигнал від вертольота був дійсно зареєстрований. Хоча енергії у гелікоптера було небагато, вдалося встановити, що основні системи пристрою в порядку.

Читайте на сайті Апарат InSight зафіксував рекордну сейсмічну активність на Марсі

Марсіанський пил заважає нормально працювати

Пил залишається однією з головних проблем – він не дозволяє заряджати акумулятори так швидко, як цього хотілося б для підтримки цілодобової роботи. За даними JPL, для збереження працездатності Ingenuity підігрів тепер включатиметься лише при падінні температури до мінус 40 градусів за Цельсієм (проти мінус 15 раніше), вживатимуться й інші заходи для економії заряду акумуляторів. В результаті акумулятори вертольота зможуть зарядитись достатньо для відновлення нормальної діяльності.

Зберігається ризик того, що Ingenuity не витримає температурних навантажень – у цій місцевості температура падає до мінус 80 градусів за Цельсієм. Втім, вчені зазначають, що гелікоптер вже виконав початковий план — очікувалося, що він збереже функціональність протягом не менше 30-и марсіанських днів, і цей показник вже давно досягнуто.