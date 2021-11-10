NASA відклало висадку людей на Місяць до 2025 року: у чому справа

Космічна агенція США (NASA) перенесла дату повернення американських астронавтів на Місяць з 2024 на 2025 рік. У самому агентстві причиною такого рішення називають нещодавні судові позови, пов'язані з контрактами на постачання місячного посадкового модуля, зміну масштабу деяких космічних програм, пандемію COVID-19 і, звісно, ​​брак фінансування.

В рамках космічної програми відомої, як "Артеміда" NASA збудувало найпотужнішу на сьогодні ракету SLS та корабель Orion призначений для екіпажу. Водночас космічне агентство уклало угоду з компанією Ілона Маска SpaceX на будівництво місячного лендера, який і повинен висадити людей на місяць тепер вже у 2025 році.

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Контракт зі SpaceX та суд

SpaceX в рамках угоди отримало фінансування у розмірі 2,9 мільярда доларів, які підуть на розробку спеціальної версії Starship, який адаптують для висадки на поверхню природного супутника Землі.



Візуалізація корабля Starship призначеного для висадки на Місяць / Фото NASA

Спочатку для будівництва модулів NASA планувало укласти контракти із двома компаніями – це мало стимулювати здорову конкуренцію. Але після того, як фінансування було скорочено, контракт віддали лише SpaceX, внаслідок чого Blue Origin спочатку виступила з протестами, а потім звернулася до суду.

Це призвело до того, що NASA та SpaceX тимчасово не могли співпрацювати, оскільки через судові процеси змушені були призупинити роботи не менш як на 7 місяців.

Як буде реалізована програма "Артеміда"

Наразі оголошено, що програма буде реалізована у кілька стадій.

У ході першої стадії Artemis I вже на початку 2022 року відбудеться дебютний політ SLS із капсулою Orion навколо Місяця, але поки що без астронавтів.

відбудеться дебютний політ SLS із капсулою Orion навколо Місяця, але поки що без астронавтів. На етапі Artemis II відбудеться аналогічний, але пілотований політ – не раніше травня 2024 року .

. Сама ж висадка на Місяць відбудеться не раніше 2025 року. До цього не виключена безпілотна посадка на Місяці модуля, що розробляється SpaceX.

Інші причини затримки

Крім зміни термінів у NASA заявили, що мають намір змінити вартість реалізації деяких програм у рамках Artemis, зокрема розробки капсули Orion. Її кінцева ціна збільшиться з 6,7 мільярда до 9,3 мільярда доларів, а вартість розробки SLS зросте з 9,1 мільярда до 11 мільярдів.



Візуалізація ракети SLS / Фото NASA

Серед факторів, що заважають реалізації програми, у NASA назвали й "збільшення масштабу" проєкту капсули Orion, а також пандемію COVID-19, що спричинила перебої у роботі ланцюжка постачальників.

Крім того, торік NASA попросило у конгресменів 3,2 мільярда для надання імпульсу проєкту посадкового модуля, але отримало лише чверть запитаної суми. Крім того, звинувачують адміністрацію Трампа – як тепер стверджується, при виборі дати висадки на Місяць свого часу не враховували реальних технічних можливостей.

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Програма "Артеміда"

Рішення про висадку людей на Місяці у 2024 році прийняте ще адміністрацією президента Дональда Трампа – у 2019 році влада порекомендувала NASA поквапитися з підготовкою реалізації програми Artemis, хоча багато експертів сумнівалися, що план здійснимо в такі короткі терміни.

Строки готовності ракети SLS постійно переносяться. Раніше її дебют планувався на 2017 рік, тепер його перенесли на лютий 2022 року. Крім того, NASA має створити ще безліч життєво необхідних технологій, наприклад – місячні скафандри нового типу.

З приходом адміністрації Джо Байдена спочатку терміни не змінилися, але тепер команда нового президента визнала, що виконати місію у 2024 році неможливо.