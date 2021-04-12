NASA відклало політ марсіанського вертольота через виявлену проблему

У NASA прийняли рішення відкласти перший політ марсіанського вертольота Ingenuity після того, як останні випробування апарату закінчилися раніше, ніж планувалося. Дрон тепер залишиться на поверхні Червоної планети, щонайменше, до середи, 14 квітня.

Фахівці вирішили відкласти запуск через аномалії під час п'ятничного випробування (9 квітня), яке повинно було показати, що лопаті вертольота досягають швидкості в 2400 оборотів в хвилину.

Цікаво Марсіанський вертоліт Ingenuity порухав лопатями в рамках підготовки до польоту

Під час високошвидкісного випробування обертання роторів у п'ятницю послідовність команд, які контролюють випробування, закінчилася раніше запланованого терміну через спрацювання таймера безпеки. Це сталося, коли він намагався перевести бортовий комп'ютер з режиму "Перед польотом" у режим "Політ". Вертоліт цілий і передав на Землю повний набір телеметрії,

– написали офіційні представники NASA в заяві.

Що сталося з вертольотом

Інженери все ще вивчають дані, отримані з маленького вертольота, щоб точно зрозуміти, що сталося, але команда сподівається повторити невдале випробування трохи пізніше. Раніше інженери успішно розблокували лопаті вертольота і протестували їх обертання на низькій швидкості – 50 оборотів в хвилину.

"Таймер безпеки контролює послідовність команд і попереджає систему про будь-які потенційні проблеми. Це допомагає системі функціонувати згідно з планом і залишатися в безпеці, чи не продовжуючи роботу, якщо спостерігається будь-яка проблема", – йдеться у повідомленні NASA.

Висадка ровера та вертольота на Марсі

Ровер Perseverance розміром з автомобіль приземлився всередині кратера Єзеро діаметром 45 кілометрів 18 лютого – тоді вертоліт масою 1,8 кг ще був міцно закріплений на дні марсохода у складеному стані. Після скидання кожуха Perseverance розгорнув Ingenuity, довів заряд батарей вертольота до 100%, вивантажив на поверхню Марса і від'їхав на невелику відстань.

До цього моменту дрон живився від марсохода, а тепер отримує енергію виключно від сонця – вона потрібна не лише для польотів, але і для обігріву під час холодних марсіанських ночей (температура опускається до -90° C).