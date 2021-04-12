Фахівці вирішили відкласти запуск через аномалії під час п'ятничного випробування (9 квітня), яке повинно було показати, що лопаті вертольота досягають швидкості в 2400 оборотів в хвилину.

Цікаво Марсіанський вертоліт Ingenuity порухав лопатями в рамках підготовки до польоту

Під час високошвидкісного випробування обертання роторів у п'ятницю послідовність команд, які контролюють випробування, закінчилася раніше запланованого терміну через спрацювання таймера безпеки. Це сталося, коли він намагався перевести бортовий комп'ютер з режиму "Перед польотом" у режим "Політ". Вертоліт цілий і передав на Землю повний набір телеметрії,

– написали офіційні представники NASA в заяві.

Що сталося з вертольотом

Інженери все ще вивчають дані, отримані з маленького вертольота, щоб точно зрозуміти, що сталося, але команда сподівається повторити невдале випробування трохи пізніше. Раніше інженери успішно розблокували лопаті вертольота і протестували їх обертання на низькій швидкості – 50 оборотів в хвилину.

"Таймер безпеки контролює послідовність команд і попереджає систему про будь-які потенційні проблеми. Це допомагає системі функціонувати згідно з планом і залишатися в безпеці, чи не продовжуючи роботу, якщо спостерігається будь-яка проблема", – йдеться у повідомленні NASA.

Висадка ровера та вертольота на Марсі

Ровер Perseverance розміром з автомобіль приземлився всередині кратера Єзеро діаметром 45 кілометрів 18 лютого – тоді вертоліт масою 1,8 кг ще був міцно закріплений на дні марсохода у складеному стані. Після скидання кожуха Perseverance розгорнув Ingenuity, довів заряд батарей вертольота до 100%, вивантажив на поверхню Марса і від'їхав на невелику відстань.

До цього моменту дрон живився від марсохода, а тепер отримує енергію виключно від сонця – вона потрібна не лише для польотів, але і для обігріву під час холодних марсіанських ночей (температура опускається до -90° C).