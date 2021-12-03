Повідомляється, що NASA підписало контракти із трьома приватними компаніями на розробку проєктів космічних станцій та "інших об'єктів у космосі". Всього на це було виділено 415,6 мільйона доларів. Раніше NASA також виділила 140 мільйонів доларів компанії Axiom Space, яка працює у тому ж напрямку.

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Візуалізація космічної станції Starlab від компанії Nanoracks, Voyager Space та Lockheed Martin / Фото NASA

Детальніше про переможців

NASA обрало три компанії, яким виділило певні суми коштів. Слід зазначити, що власниками майбутніх космічних станцій будуть саме ці компанії, а не NASA, хоча Агентство й виділило кошти. Комерціалізація ринку – це те, чого прагнуть в Америці й це спонукає більше компаній брати участь у космічній експансії.