Повідомляється, що NASA підписало контракти із трьома приватними компаніями на розробку проєктів космічних станцій та "інших об'єктів у космосі". Всього на це було виділено 415,6 мільйона доларів. Раніше NASA також виділила 140 мільйонів доларів компанії Axiom Space, яка працює у тому ж напрямку.
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Візуалізація космічної станції Starlab від компанії Nanoracks, Voyager Space та Lockheed Martin / Фото NASA
Детальніше про переможців
NASA обрало три компанії, яким виділило певні суми коштів. Слід зазначити, що власниками майбутніх космічних станцій будуть саме ці компанії, а не NASA, хоча Агентство й виділило кошти. Комерціалізація ринку – це те, чого прагнуть в Америці й це спонукає більше компаній брати участь у космічній експансії.
- Компанія Blue Origin Джефа Безоса отримує 130 мільйонів доларів. Вони пропонують побудувати космічну станцію Orbital Reef у кооперації з кількома іншими приватними компаніями.
- Nanoracks отримує 160 мільйонів доларів. У кооперації з партнерами компанія планує побудувати на орбіті космічну станцію Starlab.
- Northrop Grumman отримує 125,6 мільйона доларів. Зверніть увагу, що ця компанія – це перевірений партнер NASA й саме Northrop Grumman, наприклад, побудує центральний модуль майбутньої місячної космічної станції. Ймовірно, цей досвід компанія використає для побудови аналогічної станції на орбіті навколо Землі.