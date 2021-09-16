NASA виділило 146 мільйонів доларів на розробку місячного лендера п'яти приватним компаніям

16 вересня 2021 , 14:26
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Джерело:

Business Insider

Аерокосмічне агентство NASA виділило п'яти приватним американським компаніям, включаючи SpaceX і Blue Origin, в цілому 146 мільйонів доларів на розробку проєктів місячних посадкових модулів. Угоди підписані в рамках програми NASA Artemis, згідно з якою в 2024 році планується відправка американських астронавтів до природного супутника Землі.

Яке завдання стоїть перед компаніями

Завдання компаній полягає в розробці проєктів безпечних і ефективних місячних посадкових модулів, які могли б регулярно використовуватися для доставки астронавтів на поверхню Місяця. На підготовку відповідних проєктів NASA надала підрядникам 15 місяців.

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Хто отримав гроші на проєкти місячних лендерів

Згідно із заявою NASA, фінансування виділили наступним компаніям:

  • SpaceX отримала 9,4 мільйона доларів;
  • Blue Origin отримала 25,6 мільйонів доларів.
  • Dynetics отримала 40,8 мільйонів доларів;
  • Lockheed Martin отримала 35,2 мільйона доларів;
  • решту 34,8 мільйона доларів дісталися Northrop Grumman.

Співпраця з нашими партнерами відіграє критично важливе значення для досягнення довгострокових цілей, поставлених в рамках програми Artemis з дослідження Місяця. Спільна робота з передовими приватними американськими компаніями відкриє можливості для розробки ефективної місячної економіки, а також досліджень нових областей Місяця наступними поколіннями,
– прокоментувала голова програми пілотованих посадкових систем NASA Ліза Уотсон-Морган.

У квітні NASA уклало ексклюзивний контракт на створення посадкового місячного модуля з компанією SpaceX. Його вартість становить 2,9 мільярда доларів. Blue Origin і Dynetics, чиї заявки відомство відхилило, подали скарги, які відхилила рахункова палата США. Після цього Blue Origin звернулася до суду. Тож поки контракт NASA та SpaceX припинений щонайменше до 1 листопада.
Автор: Михайло Года