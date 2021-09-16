Яке завдання стоїть перед компаніями

Завдання компаній полягає в розробці проєктів безпечних і ефективних місячних посадкових модулів, які могли б регулярно використовуватися для доставки астронавтів на поверхню Місяця. На підготовку відповідних проєктів NASA надала підрядникам 15 місяців.

Не пропустіть Історичний момент: SpaceX вперше відправила у космос повністю цивільний екіпаж

Хто отримав гроші на проєкти місячних лендерів

Згідно із заявою NASA, фінансування виділили наступним компаніям:

SpaceX отримала 9,4 мільйона доларів;

Blue Origin отримала 25,6 мільйонів доларів.

Dynetics отримала 40,8 мільйонів доларів;

Lockheed Martin отримала 35,2 мільйона доларів;

решту 34,8 мільйона доларів дісталися Northrop Grumman.

Співпраця з нашими партнерами відіграє критично важливе значення для досягнення довгострокових цілей, поставлених в рамках програми Artemis з дослідження Місяця. Спільна робота з передовими приватними американськими компаніями відкриє можливості для розробки ефективної місячної економіки, а також досліджень нових областей Місяця наступними поколіннями,

– прокоментувала голова програми пілотованих посадкових систем NASA Ліза Уотсон-Морган.

У квітні NASA уклало ексклюзивний контракт на створення посадкового місячного модуля з компанією SpaceX. Його вартість становить 2,9 мільярда доларів. Blue Origin і Dynetics, чиї заявки відомство відхилило, подали скарги, які відхилила рахункова палата США. Після цього Blue Origin звернулася до суду. Тож поки контракт NASA та SpaceX припинений щонайменше до 1 листопада.