Яке завдання стоїть перед компаніями
Завдання компаній полягає в розробці проєктів безпечних і ефективних місячних посадкових модулів, які могли б регулярно використовуватися для доставки астронавтів на поверхню Місяця. На підготовку відповідних проєктів NASA надала підрядникам 15 місяців.
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Хто отримав гроші на проєкти місячних лендерів
Згідно із заявою NASA, фінансування виділили наступним компаніям:
- SpaceX отримала 9,4 мільйона доларів;
- Blue Origin отримала 25,6 мільйонів доларів.
- Dynetics отримала 40,8 мільйонів доларів;
- Lockheed Martin отримала 35,2 мільйона доларів;
- решту 34,8 мільйона доларів дісталися Northrop Grumman.
Співпраця з нашими партнерами відіграє критично важливе значення для досягнення довгострокових цілей, поставлених в рамках програми Artemis з дослідження Місяця. Спільна робота з передовими приватними американськими компаніями відкриє можливості для розробки ефективної місячної економіки, а також досліджень нових областей Місяця наступними поколіннями,
– прокоментувала голова програми пілотованих посадкових систем NASA Ліза Уотсон-Морган.