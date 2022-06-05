NASA віддало розробку місячних скафандрів двом приватним компаніям

NASA оголосило, що віддасть розробку нових скафандрів для американських космонавтів двом приватним компаніям: Axiom Space та Collins Aerospace. Скафандри будуть використовуватися на МКС та під час висадки на поверхню Місяця.

Контракт розрахований до 2034 року і сумарно обидві компанії зароблять на замовленні до 3,5 мільярда доларів. Компанії зможуть використовувати напрацювання NASA, а також фактично володітимуть скафандрами та зможуть використовувати їх чи створені технології для комерційних місій.

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На сьогодні NASA використовує для виходів у відкритий космос із МКС скафандри, які були розроблені ще в кінець 90-х років, причому вони, по суті, є доопрацьованою версією скафандру, який вперше почали застосовувати ще у 1983 році. NASA почала розробку скафандрів нового покоління ще у 2007 році і відтоді витратила на це понад 400 мільйонів доларів, проте вони так і не готові до використання. При цьому вже у 2025 році агентство має намір висадити своїх астронавтів на Місяць.

У зв'язку з цим NASA вирішило віддати розробку та супровід скафандрів нового покоління приватним компаніям, за аналогією з іншими проєктами, такими як доставка астронавтів на МКС та поверхню Місяця, якими також займаються компанії, а не саме агентство.

Відтак контракт отримали Collins Aerospace, яка брала участь у розробці поточного скафандра NASA, та Axiom Space, яка займається відправкою туристів на МКС та планує створити на станції свій сегмент.

Першими завданнями за контрактом, окрім розробки, буде демонстрація роботи скафандрів під час виходів у відкритий космос з МКС та під час висадки на Місяць у рамках місії Артеміда-3, яка призначена вже на 2025 рік.

В основному NASA надасть компаніям свободу в розробці, але агентство має вимоги за розміром: скафандри повинні підходити людям різних розмірів, з 5-го процентилю для жінок до 95-го для чоловіків (тобто він повинен підходити жінкам починаючи з п'яти відсотків найнижчих та 95 відсоткам найвищих чоловіків).

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Загалом у конкурсі на контакт брало участь понад 40 компаній, у тому числі SpaceX, яка розробила свої скафандри для екіпажу космічного корабля Crew Dragon. Наприкінці цього року компанія вперше продемонструє його роботу у відкритому космосі: у рамках місії Polaris вона відкриє люк корабля і випустить одного з космічних туристів за його межі, тоді як решта перебуватиме всередині, але у безповітряному просторі.