Потужність атомної бомби, скинутої на японське місто Хіросіма у серпні 1945 року, оцінюється у 15 кілотонн. Виверження вулкана Сент-Хеленс в 1980 році оцінюється вченими в 24 мегатонни, а Кракатау у 1883 році – в 200.

Цікаво Як парова шафа Samsung AirDresser дає можливість ефективніше доглядати за одягом

Ми думаємо, що кількість енергії, вивільнена виверженням, була еквівалентна десь від 5 до 30 мегатонн (від 5 до 30 мільйонів тонн) тротилу,

– сказав у прес-релізі вчений НАСА Джим Гарвін.

Вибух внаслідок виверження / NASA

Виверження вулкану біля Тонга

Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай являв собою два окремі острови, між якими розташовується і сам вулкан. Після виверження та подальшого землетрусу суша, що була між ними, пішла під воду разом із великими шматками двох старих островів. Уламки вулкана розлетілися на висоту до 40 кілометрів.

Крім того, вибух вулкана знищив острів, розташований приблизно за 65 кілометрів на північ від Нукуалофа, столиці Королівства Тонга.

Вибух вулкана спричинив цунамі, яке накрило Тонга. Відомо про трьох загиблих у королівстві та ще двох у Перу. Частина жителів Тонга, які жили найближче до вулкана, втратили свої будинки і змушені були переселитися.

Кораблі та літаки з іноземною допомогою прибувають до Тонги з минулого тижня. Злітно-посадкову смугу аеропорту засипало попелом, тому місцеві жителі розчищали її власноруч.

До речі, також жителі Тонга втратили зв'язок із зовнішнім світом через цунамі, яке розірвало єдиний оптоволоконний морський кабель, яким на острів йшов інтернет. Тоді мільярдер Ілон Маск у твіттері запропонував остров'янам допомогу: роздати інтернет через супутники Starlink. Проте вони не змогли йому відповісти у соцмережі, бо не було інтернету.