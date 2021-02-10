NASA вибрало SpaceX для доставки перших модулів місячної станції Lunar Gateway на орбіту

Джерело:NASA
Компанія Ілона Маска доставить на орбіту два модулі місячної орбітальної станції у зібраному вигляді в рамках програми NASA "Артеміда". Це будуть базові елементи станції "Енергетичний та рушійний елемент" (PPE) та "Форпост проживання й логістики" (HALO).
Модулі PPE та HALO станції Gateway мають намір запустити не раніше травня 2024 року на ракеті Falcon Heavy із стартового комплексу 39A космічного центру Кеннеді у Флориді.
До теми ESA підписало контракт на поставку ще трьох модулів для програми NASA Artemis
PPE – це по суті космічний корабель, який також забезпечить потужність, високошвидкісний зв’язок, контроль за системами та навігацію. Модуль буде побудований на основі геостаціонарної супутникової платформи. Модуль створює компаеія Maxar Technologies.
HALO – це модуль з житловими приміщеннями де житимуть та працюватимуть астронавти. HALO буде підтримувати наукові дослідження, розподіляти енергію, забезпечувати зв'язок для відвідування транспортних засобів та експедицій на місячну поверхню, а також доповнювати системи життєзабезпечення на борту "Оріона", космічного корабля NASA, який доставить астронавтів місії "Артеміда" до станції.
Lunar Gateway буде функціонувати як маршрутна станція, розташована на майже прямолінійній гало-орбіті. Вона служитиме місцем зустрічі для астронавтів, які прямують до місячної орбіти на борту "Оріона" до транзиту на низьку місячну орбіту та поверхню Місяця.
Модулі HALO і PPE будуть побудовані окремо. Їх зістикують один з одним в Космічному центрі ім. Кеннеді у Флориді за кілька місяців до запуску.
Загальна вартість місії NASA з виведення двох модулів станції на орбіту становитиме приблизно 331,8 мільйона доларів, включаючи послугу запуску та інші витрати, пов’язані з місією.