NASA успішно провело вогневі випробування ракети SLS для місячної місії "Артеміда-1"

Надважка ракета-носій NASA Space Launch System (SLS) пройшла повторне вогневе випробування, яке завершило серію перевірок, проведених фахівцями. Успішні фінальні випробування дозволяють припустити, що незабаром у NASA озвучать дату запуску першої місячної місії "Артеміда-1"..

Чотири потужні двигуни, як і належить, пропрацювали в цілому вісім хвилин – час, необхідний для подолання 160 км під час повноцінного запуску. У інженерів і вчених NASA тепер є достатньо даних, які варто піддати аналізу, але попередньо наземні випробування показали, що все працює цілком успішно.

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Фінальні випробування ракети SLS: дивіться відео

Що далі, після випробування ракети SLS

Тести у четвер пройшли приблизно через 2 місяці після того, як NASA провело критично важливе вогневе випробування двигунів основного ступеня своєї надважкої ракети Space Launch System. Тоді воно було перервано занадто рано через завищені параметрів безпеки. Потім NASA і Boeing оголосила про готовність провести 26 лютого повторні випробування. Однак пізніше американське агентство повідомило, що один з восьми клапанів на основному щаблі SLS не працював належним чином і вогневе випробування довелося відкласти на березень.

Тепер ступінь буде перевезуть на баржі в Космічний центр Кеннеді (KSC) у Флориді. Інші компоненти місії "Артеміда-1" вже знаходяться в KSC.

"Артеміда" затримується: що з програмою висадки на Місяць

Програма SLS зіткнулася з недостатнім фінансуванням та відставанням від графіка. Раніше планувалося здійснити запуск в середині 2020 року, але потім фахівці вирішили провести всі важливі тести й вогневі випробування у Космічному центрі імені Стенніса і здійснити пуск вже в середині 2021 року. Сьогодні ясно, що запуск безпілотної місії до Місяця може статися в кращому випадку у жовтні поточного року. Втім, зараз NASA вважає цей термін малоймовірний, і чергова затримка точно не допоможе з виконанням плану.

Що таке програма "Артеміда"

Амбітна програма "Артеміда" спрямована на те, щоб повернути людей на Місяць і побудувати там інфраструктуру, яка допоможе космонавтам врешті відправитися на Марс. Першим етапом стане безпілотна місія "Артеміда-1", у рамках якої відбудеться запуск космічного корабля "Оріон" на орбіту Місяця, де він залишиться протягом місяця, перш ніж повернутися на Землю. Якщо все піде добре, на наступному етапі вже космонавти на борту "Оріона" здійснять таке ж подорож на Місяць і назад. Безпілотна місія "Артеміда-1" повинна стати важливою віхою в нової місячної програми США, адже висадка людей на Місяць в рамках "Артеміди-3" намічена на 2024 рік.