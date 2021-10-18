NASA успішно відправило зонд Lucy для вивчення троянських астероїдів Юпітера

У суботу ракета-носій Atlas V 401 відправила в далеку подорож космічний апарат NASA "Люсі" (Lucy), зібраний компанією Lockheed Martin. Місія "Люсі" триватиме 12 років – за цей час зонд відвідає сім великих астероїдів на орбіті Юпітера та один у головному поясі астероїдів. Фактично це археологічна місія з вивчення "скам'янілостей" з ранньої історії Сонячної системи.

Чому вченим цікаві астероїди біля Юпітера

Так звані троянські астероїди Юпітера кружляють його орбітою навколо Сонця у двох точках Лагранжа, де тяжіння планети врівноважену тяжінням Сонця. Тому купи каміння у цих місцях – це звалище історії, де мільярди років нічого не відбувається.

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Загалом відомо приблизно про 7 тисяч великих астероїдів в обох локаціях. "Люсі" здійснить два гравітаційних маневри навколо Землі та відправиться до першої групи, а потім і до другої.

Коли "Люсі" наблизиться до астероїдів

Повз перший астероїд у списку для вивчення апарат пролетить 20 квітня 2025 року. Останній у списку астероїд зонд відвідає 2 березня 2033 року. Комплект наукових приладів "Люсі" представлений двома спектрометрами (інфрачервоним та термоемісійним) і двома камерами (мультиспектральною і та з високою роздільною здатністю).

Загальна маса апарата становить 1550 кілограмів, з яких майже половина припадає на паливо. Зонду доведеться багато маневрувати, так що пальне буде на вагу золота. Електроніку на борту будуть живити дві великих круглих сонячних панелі, кожна з яких має діаметр 7,3 метра. За зв'язок із Землею відповідає двометрова антена.

Запис трансляції запуску зонда "Люсі": дивіться відео