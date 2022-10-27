Астронавти, інженери і науковці співпрацюють, щоб їхній герметичний місяцехід зміг подолати понівечену місцевість Місяця, вкриту скелями і помережану кратерами. Для подолання цих перешкод місяцехід може обертатися, їхати боком і навіть підійматися на скелі заввишки до 0,3 метра, значною мірою завдяки своїм міцним колесам.

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Найкраще те, що він має затишну герметичну кабіну, що змусило агентство порівняти його з автомобілем для відпочинку (RV).

Люди провели дві ночі в ровері і три дні, подорожуючи по всьому лавовому потоку, займаючись реальною геологічною наукою, спілкуючись з Центром управління польотами в Г'юстоні і дійсно імітуючи справжню місячну місію,

– розповів Омар Бекдаш, інженер NASA, який брав участь у проєкті.



Місячний фургон для астронавтів / Фото NASA

Форпост на Місяці

Попри складну конструкцію ровера, ним досить легко керувати, використовуючи джойстик для базового маневрування. Усі колеса керуються незалежно, і вони також мають активну підвіску, так що вони можуть підніматися і опускатися, коли це необхідно.

Це було навмисним рішенням конструкторів, оскільки астронавти, які користуватимуться ним, повинні будуть їздити в ровері до кількох днів поспіль. Тому вони додали туди ще й туалет, щоб зробити його ще більш схожим на автофургон.

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Підготовка до подорожі на Місяць

Прагнення імітувати місячну місію робить ділянку пустелі в Арізоні ідеальним плацдармом з її скелястим рельєфом, пересіченою місцевістю і відносною відсутністю контакту із зовнішнім світом.

Екіпажу NASA навіть доведеться розбити там наметове містечко, що є ідеальним аналогом відмінного фактору програми NASA "Артеміда", в рамках якої людина вперше з 1972 року ступить на Місяць: цього разу астронавтам доведеться жити на поверхні Місяця. Частково це відбуватиметься на запланованій місячній базі, але почасти астронавти будуть вимушені проводити час поза межами самих місяцеходів.

Водночас варто зазначити, що висадка людини на Місяць не відбудеться до принаймні третьої місії амбітної програми "Артеміда III", запуск якої запланований на середину 2020-х років.