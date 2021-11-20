NASA тестує близнюка марсохода Perseverance: що відомо про Optimism

Марсохід Perseverance прибув на Червону планету 18 лютого 2021 року і зараз активно працює на його поверхні. Тим часом NASA почало випробовувати ровер під назвою Optimism – він уже проходить тестування на Землі в умовах, наближених до марсіанських. Але для чого агентству клон Perseverance?

Назва марсохода походить від поєднання Operational Perseverance Twin. На ньому планують провести серію жорстких випробувань для оцінки ризику потенційних небезпек, які чекають на поверхні Червоної планети.

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Оптимізм NASA

Ровер тестують на майданчику в Південній Каліфорнії, який імітує марсіанську поверхню.

Він щедро всипаний валунами, що дозволяє перевірити вміння переміщатися по нерівностях.

Також перевіряється здатність долати різноманітні підйоми та спуски.

Обов'язково протестують і прилади для буріння, які на місці призначення будуть висвердлювати зразки з валунів у пошуку ознак стародавнього мікробного життя.



Optimism транспортують до тестового майданчика / Фото NASA

Загалом апарат буде виконувати все те, що вже зараз робить Perseverance на Марсі. Ні, Optimism не полетить на Марс. Його ціль – виявити можливі труднощі й межі можливого для Perseverance. Оскільки два апарати абсолютно однакові, будь-яка проблема, виявлена у клона, проявиться за тих же умов і на Perseverance.



Optimism – клон марсохода Perseverance / Фото NASA

Optimism вперше з'явився на "марсіанському майданчику" в Південній Каліфорнії у вересні 2020 року для випробувань мобільності. Тепер же ровер отримав кілька ключових оновлень як у програмному забезпеченні, так і в конструкції, відповідних функціям Perseverance.