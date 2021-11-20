Назва марсохода походить від поєднання Operational Perseverance Twin. На ньому планують провести серію жорстких випробувань для оцінки ризику потенційних небезпек, які чекають на поверхні Червоної планети.

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Оптимізм NASA

Ровер тестують на майданчику в Південній Каліфорнії, який імітує марсіанську поверхню.

Він щедро всипаний валунами, що дозволяє перевірити вміння переміщатися по нерівностях.

Також перевіряється здатність долати різноманітні підйоми та спуски.

Обов'язково протестують і прилади для буріння, які на місці призначення будуть висвердлювати зразки з валунів у пошуку ознак стародавнього мікробного життя.



Optimism транспортують до тестового майданчика / Фото NASA

Загалом апарат буде виконувати все те, що вже зараз робить Perseverance на Марсі. Ні, Optimism не полетить на Марс. Його ціль – виявити можливі труднощі й межі можливого для Perseverance. Оскільки два апарати абсолютно однакові, будь-яка проблема, виявлена у клона, проявиться за тих же умов і на Perseverance.



Optimism – клон марсохода Perseverance / Фото NASA

Optimism вперше з'явився на "марсіанському майданчику" в Південній Каліфорнії у вересні 2020 року для випробувань мобільності. Тепер же ровер отримав кілька ключових оновлень як у програмному забезпеченні, так і в конструкції, відповідних функціям Perseverance.