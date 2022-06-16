В агентстві повідомили, що цієї осені у складі NASA буде створено групу для вивчення непізнаних повітряних явищ (Unidentified Aerial Phenomena – UAP).

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Вже на початку осені стартує вивчення непізнаних повітряних явищ (UAP), тобто спостережень за подіями в небі, які не можуть бути ідентифіковані як літаки чи відомі природні явища з наукового погляду,

– йдеться у заяві.

У NASA беруться вивчити випадки UAP з метою забезпечення безпеки польотів. Це прямий обов'язок агентства, яке, крім космонавтики, курує також авіаційні польоти.

За даними Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору, дослідження розпочнеться ранньою осінню і, як очікується, триватиме близько дев'яти місяців. За їхніми словами, немає жодних доказів, що ці явища мають позаземне походження.

Чому останнім часом стільки новин про НЛО

Раніше Міністерство оборони США підтвердило справжність знімків та відео 2019 року, на яких зафіксували НЛО. Розвідка Сполучених Штатів до червня 2021 року обіцяла підготувати доповідь щодо цього. Зрештою виявилося, що жодних слідів позаземного життя серед зафіксованих незрозумілих явищ та об'єктів виявлено не було.

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У квітні 2020 року Пентагон підтвердив автентичність щонайменше 3 відео з НЛО, а згодом – ще 8.

У січні 2021 року Центральне розвідувальне управління розсекретило частину пов'язаних із дослідженням НЛО даних. А Дональд Трамп наприкінці свого президентства дав розпорядження національній розвідці підготувати доповідь про "неопізнані літаючі об'єкти".

У травні 2022 року у США вперше за 50 років пройшли судові слухання щодо НЛО.