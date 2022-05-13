NASA створило віртуальний Марс на ігровому рушії Unreal Engine 5: для чого він потрібен

NASA спільно з компанією Buendea створили на рушії Unreal Engine 5, який зазвичай використовується для створення комп'ютерних ігор, віртуальне середовище XOSS MarsXR.

Unreal Engine — ігровий рушій, що розробляється та підтримується компанією Epic Games. На сьогодні це найсучасніша версія цього програмного забезпечення. Її почали розробляти у 2020 році, а повноцінний запуск для всіх розробників відбувся 5 квітня 2022 року.

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Марс на Unreal Engine 5

Як повідомляє NASA, у програмі віртуального Марса астронавти зможуть симулювати виконання різних сценаріїв на планеті, у тому числі небезпечні, на зразок зіткнення з піщаною бурею або дослідження печер.

Працюватиме все у VR – віртуальній реальності – тому для роботи будуть потрібні спеціальні окуляри.

Компанія Buendea випустила спеціальний редактор, доступний для завантаження в Epic Games Store. Він дозволяє розробникам проєктувати власні сценарії. У першій версії редактора доступні місце приземлення в кратері Езеро, цикли марсіанських дня і ночі, марсоходи, а також реалізовані гравітація і зміна погоди.

NASA також оголосило конкурс зі створення сценаріїв роботи для віртуального середовища MarsXR. В агентстві виберуть 20 кращих розробників або команд, які наповнять віртуальний Марс.

Призовий фонд конкурсу становить 70 тисяч доларів. Заявки прийматимуть до 27 липня 2022 року.

Редактор сценаріїв для віртуального Марса / Фото Buendea

Розробникам запропонували створювати сценарії в декількох категоріях, починаючи від будівництва та обслуговування бази, закінчуючи непередбачуваними надзвичайними ситуаціями.

Відібрані NASA сценарії потраплять у підсумкову версію віртуального середовища MarsXR, де стануть доступні для VR-симуляції астронавтами в рамках підготовки до польоту на Марс.

Unreal Engine 5 сьогодні лише починає входити у використання. На ньому працюють лише декілька проєктів, серед яких Fortnite Battle Royale, Fortnite: Save the World, S.T.A.L.K.E.R. 2. Крім того, кілька компаній анонсували створення своїх проєктів на цьому рушії.