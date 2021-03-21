У NASA проводять і координують роботи зі створення інтернету на Місяці, що стане першим кроком до інтернету у Сонячній системі. Це буде виразно відмінна від земної схема зв'язку, оскільки дані доведеться передавати з затримкою і з об'єктів, які швидко рухаються. Крім того, зв'язок з космічними об'єктами буде піддаватися всіляким перешкодам, що накладе свої вимоги на протоколи й стандарти.

Як вважають у NASA, між земним інтернетом і місячним не можна ставити знак рівності. Нам відразу слід думати про LunaNet. В основі місячної мережі зв'язку необхідно використовувати протоколи стійких до збоїв мереж (DTN).

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У NASA почали працювати над елементами DTN у 1998 році як над проєктом "Міжпланетного інтернету". Пізніше цей проєкт був перетворений у програму зі створення об'єднаної мережі Сонячної системи (SSI) з DTN в її основі.

Особливості роботи міжпланетного інтернету

Буферизація повідомлень у такій системі потребуватиме обробки та зберігання на місці, щоб не ганяти на космічні дистанції багато непотрібної інформації. Подібні системи будуть будуватися на базі технологій прикордонних (периферійних) обчислень, які вже реалізуються на Землі. Також у майбутній мережі LunaNet значну роль будуть грати релейні станції з ретрансляції сигналу. Наприклад, без супутників ретрансляції неможливо підтримувати зв'язок зі зворотною стороною Місяця. Але у випадку з LunaNet релейною станцією може стати окремий вузол зв'язку і навіть термінал.

До чого тут Nokia

Першим проєктом з випробування на Місяці зв'язку за типом стільникового стане реалізація розробки компанії Nokia. У минулому році Nokia уклала з NASA контракт на суму 14,1 мільйонів доларів. У компанії розробили базову станцію для розміщення на місячному спусковому апараті і термінал для місяцеходу.

Наразі прототипи обладнання проходять випробування у горах Іспанії. Компанія оцінює загасання, відображення, поглинання й потужність сигналу в умовах, близьких до місячного ландшафту. На місяці обладнання буде випробувано на місяцеході спочатку на дальності до 300 метрів, а потім до декількох кілометрів.