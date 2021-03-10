NASA повідомило, що воно планує купувати у компанії Джефа Безоса місця у суборбітальних капсулах для тестування обладнання для місячних місій. Крім доходу від суборбітального "космічного" туризму компанія Безоса Blue Origin зможе отримувати виручку від програм NASA і інших зацікавлених організацій і компаній.

Компанія Blue Origin готується до регулярних запусків ракети New Shepard з пасажирської капсулою на шість посадкових місць.

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У січні відбувся успішний 14-й тестовий запуск ракети і капсули на суборбітальну висоту. Перші туристи зможуть відправитися у політ вже в квітні цього року. Там вони пару хвилин зможуть побувати у невагомості і особисто переконатися, що Земля не плоска, як дехто собі це уявляє.

Що саме Blue Origin продаватиме для NASA

Гравітація на Місяці у шість разів слабша, ніж на Землі. Повторити такі умови на Землі є досить складним в звичайних умовах, але в разі суборбітального польоту це можна забезпечити протягом тієї ж пари хвилин. Для цього необхідно запустити обертання капсули із заданою швидкістю в процесі суборбітального польоту. Наприклад, Blue Origin розраховує, що для імітації місячного тяжіння капсулу у польоті необхідно розкрутити до швидкості 11 об/хв.

Можливість випробувати прилади та наукове обладнання в умовах місячної гравітації практично в земних умовах дозволить NASA та іншим компаніям краще підготуватися до місячним місій, а Blue Origin зможе використовувати додаткові гроші для розвитку бізнесу. Почати надання цих послуг компанія Безоса планує на кінець 2022 року.