Політ відбудеться 23 квітня о 12:49 за київським часом з Космічного центру Кеннеді у Флориді. У п'ятницю на орбітальну станцію корабель SpaceX доставить американських астронавтів Шейна Кімброу та Меган Макартур, а також японця Акіхіко Хосіде і француза Тома Песке.

До теми NASA та SpaceX підготували до старту корабель Crew Dragon

Після успішного запуску та стикування Crew-2 з МКС, на станції одночасно перебуватимуть два американські кораблі. Повернення першого, запущеного у листопаді 2020 року, заплановано на 28 квітня. На ньому назад повернуться чотири астронавта – Шеннон Уокер, Майкл Гопкінс, Віктор Гловер та Соїті Ногучі.

Чим астронавти займуться на МКС

Американські астронавти та їх міжнародні колеги проведуть на орбітальній станції півроку, проводячи дослідження для вчених на Землі. Заплановано понад 200 різних дослідницьких розслідувань та експериментів.

Медичні дослідження

Низка експериментів включають медичні дослідження, які покликані допомогти вченим на Землі боротися із хворобами. Інші досліди для космічних агенцій з усього світу спрямовані на краще розуміння того, як космос впливає на організм людини. Це надасть змогу краще підготувати астронавтів до майбутніх космічних подорожей на Місяць, що тривають довше.

Експерименти з новими технологіями

Серед дослідницьких розслідувань екіпаж буде допомагати у декількох експериментах на тканинних чіпах які вже проводилися раніше та продовжаться. Біомедичні дослідники створили невеликі системи клітин та крихітні органоїди, які ростуть на тканинних чіпах і імітують дії цих клітин всередині людського тіла.



Астронавтка Кейт Рубінс працює над експериментом з тканиннимим чіпами / Фото NASA

Екіпаж також випробує новий портативний ультразвуковий пристрій, призначений для допомоги астронавтам у довготривалих подорожах на Місяць і, зрештою, на Марс.

Спостереження за Землею

Астронавти Crew-2 продовжуватимуть традицію, якої притримувалися усі екіпажі з часу першого виходу людей у космос – фотографування Землі. NASA та інші космічні агентства по всьому світу мають флот супутників, які постійно фотографують та вимірюють нашу планету. Але лише на Міжнародній космічній станції є астронавти, які можуть тримати камери та фотографувати Землю з висоти понад 400 кілометрів над головою.



Астронавт ESA Томас Песке робить фотографію Землі на борту МКС / Фото NASA

Дослідження CHIME

Інше дослідження, яке називається CHIME (Characterizing Human Immunodeficiency in Microgravity Environments Microgravity), більш детально розгляне імунну систему людини та її реакцію на мікрогравітацію.

Проект, який фінансується Об’єднаними Арабськими Еміратами, вивчатиме, як мікрогравітація впливає на диференціювання моноцитів у макрофаги, які є спеціалізованими клітинами імунної системи. Експеримент CHIME може допомогти виявити потенційні причини дисфункції імунної системи та способи запобігання та протидії цьому.