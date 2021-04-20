Crew-2: NASA вперше відправить астронавтів до МКС на повторно використаних ракеті та кораблі

NASA схвалило політ чотирьох астронавтів на Міжнародну космічну станцію за допомогою багаторазових ракети-носія та багаторазового корабля компанії SpaceX, які будуть використовуватися повторно.

Як і планувалося спочатку, пуск ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon відбудеться 22 квітня з майданчика Космічного центру Кеннеді у Флориді.

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Чим особлива місія Crew-2

Загалом нічого, здавалося б, особливого у запуску немає – SpaceX разом із NASA вже двічі запускали астронавтів до МКС в рамках місії Demo-2 та Crew-1. Однак цього разу запуск буде здійснено за допомогою першого ступеня Falcon 9, який вже раніше виводив на орбіту корабель Crew Dragon під час тестового польоту.

Корабель Crew Dragon також не новий, – це космічний корабель Endevour, який першим в історії доправив до МКС астронавтів на транспорті приватної компанії. Тоді на борту корабля перебували астронавти Роберт Бенкен та Даглас Герлі.

Однією з учасниць екіпажу, який доправлять до МКС в рамках місії Crew-2 буде дружина Роберта Бенкена – Меган Макартур.

Крім двох американців на борту Crew Dragon перебуватимуть представники відразу двох інших країн. Разом з американськими астронавтами Робертом Шейном Кімбро і Меган Макартур до МКС відправляться японець Акіхіко Хошіде і француз Томас Песке. Їм належить провести на борту МКС наступні шість місяців, а чинний екіпаж станції незабаром повернуться на Землю.

Як проходить підготовка до запуску Crew-2

Згідно з наявними даними, підготовка до пуску проходить у штатному режимі. Під час перевірки систем ракети-носія була виявлена ​​проблема, пов'язана з надмірним наповненням резервуарів першого ступеня паливом. Очікується, що до запуску ракети ця проблема буде усунена технічними фахівцями.



Ракета Falcon 9 та корабель Crew Dragon на стартовому майданчику Комплекс 39А у Флориді / Фото SpaceX

Наразі інженери стежать за тим, щоб невідповідність показників рівня палива не створювала загрози безпеці людей. Якщо все піде за планом NASA, то спостерігати за пуском ракети Falcon 9 з кораблем Crew Dragon можна буде у четвер, 22 квітня.