На МКС астронавти зустрінуться: NASA і SpaceX анонсували другий запуск пілотованого корабля

NASA і SpaceX планують запустити пілотований корабель Crew Dragon вже після квітня 2021 року. На його борту перебуватимуть 4 астронавтів.
Джерело: NASA
Місія стартуватиме з 39А Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді.
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Деталі
- Вперше до місії долучать 2 міжнародних членів екіпажу.
- Командитром та пілотом космічного корабля будуть астронавти NASA Шейн Кімбро і Меган МакАртур.
- Астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хошіде і астронавт ЄКА Томас Песке перебуватимуть на борту як фахівці місії.
- Метою місії буде змінити екіпаж на американському сегменті Міжнародної космічної станції.
- Crew-2 також прибуде на космічну станцію, щоб зустрітися з астронавтами місії Crew-1.
- Упродовж певного часу астронавти з Crew-1 та Crew-2 разом перебуватимуть на станції.
- Повернення першого екіпажу очікують вже у квітні – травні 2021 року.
- Повернення другого екіпажу планують восени 2021 року.