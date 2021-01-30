На МКС астронавти зустрінуться: NASA і SpaceX анонсували другий запуск пілотованого корабля

30 січня 2021 , 17:47
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NASA і SpaceX планують запустити пілотований корабель Crew Dragon вже після квітня 2021 року. На його борту перебуватимуть 4 астронавтів.

Джерело: NASA

Місія стартуватиме з 39А Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді.

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Деталі

  • Вперше до місії долучать 2 міжнародних членів екіпажу.
  • Командитром та пілотом космічного корабля будуть астронавти NASA Шейн Кімбро і Меган МакАртур.
  • Астронавт Японського агентства аерокосмічних досліджень (JAXA) Акіхіко Хошіде і астронавт ЄКА Томас Песке перебуватимуть на борту як фахівці місії.
  • Метою місії буде змінити екіпаж на американському сегменті Міжнародної космічної станції.
  • Crew-2 також прибуде на космічну станцію, щоб зустрітися з астронавтами місії Crew-1.
  • Упродовж певного часу астронавти з Crew-1 та Crew-2 разом перебуватимуть на станції.
  • Повернення першого екіпажу очікують вже у квітні – травні 2021 року.
  • Повернення другого екіпажу планують восени 2021 року.