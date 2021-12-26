NASA скоригувало курс космічного телескопа "Джеймс Вебб"

У суботу, 25 грудня відбувся довгоочікуваний запуск найбільшого довгобуду NASA космічного телескопа "Джеймс Вебб". На орбіту його вивела ракета Ariane 5, все пройшло успішно і тепер стало відомо, що фахівці NASA провели перше з трьох запланованих коригувань курсу телескопа.

Операція з проміжного коригування курсу почалася о 19:50 за часом Східного узбережжя США (4:50 за київським часом). Перше коригування траєкторії загалом тривало 65 хвилин.

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Для чого NASA проводило коригування траєкторії

Важливо зазначити, що ввімкнення двигунів у рамках операції з коригування курсу є одним із двох етапів, для проведення яких час відіграє вирішальну роль. Першим було розкриття панелей сонячних батарей, яке відбулося незабаром після запуску.

Маневр з коригування курсу допоміг вивірити траєкторію польоту телескопа у напрямку його цілі, що перебуває у точці Лагранжа L₂ системи Сонце-Земля. Очікується, що "Джеймс Вебб" досягне призначення приблизно через чотири тижні. За цей час він подолає відстань близько 1,5 мільйона кілометрів.

Коротко про телескоп "Джеймс Вебб"

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" є спільним проєктом NASA, Європейської космічної агенції та Канадської космічної агенції.

Телескоп почали будувати ще 25 років тому й витратили на це 10 мільярдів доларів.

Він має 6,5-метрове дзеркало, яке зараз перебуває в складеному стані. Для правильної роботи телескопа необхідно, щоб складові частини дзеркала максимально точно зістикувалися один з одним.

Астрономи планують використовувати телескоп, що працює в оптичному та інфрачервоному діапазонах, для вивчення стародавньої історії Всесвіту, пошуку придатних для життя планет та багато іншого.

Передбачуваний термін експлуатації приладу становить 10 років.