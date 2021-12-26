Операція з проміжного коригування курсу почалася о 19:50 за часом Східного узбережжя США (4:50 за київським часом). Перше коригування траєкторії загалом тривало 65 хвилин.

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Цікавий факт! Важливо зазначити, що ввімкнення двигунів у рамках операції з коригування курсу є одним із двох етапів, для проведення яких час відіграє вирішальну роль. Першим було розкриття панелей сонячних батарей, яке відбулося незабаром після запуску.

Для чого NASA проводило коригування траєкторії

Маневр з коригування курсу допоміг вивірити траєкторію польоту телескопа у напрямку його цілі, що перебуває у точці Лагранжа L₂ системи Сонце-Земля. Очікується, що "Джеймс Вебб" досягне призначення приблизно через чотири тижні. За цей час він подолає відстань близько 1,5 мільйона кілометрів.

Коротко про телескоп "Джеймс Вебб"

Космічний телескоп "Джеймс Вебб" є спільним проєктом NASA, Європейської космічної агенції та Канадської космічної агенції.

Телескоп почали будувати ще 25 років тому й витратили на це 10 мільярдів доларів.

Він має 6,5-метрове дзеркало, яке зараз перебуває в складеному стані. Для правильної роботи телескопа необхідно, щоб складові частини дзеркала максимально точно зістикувалися один з одним.

Астрономи планують використовувати телескоп, що працює в оптичному та інфрачервоному діапазонах, для вивчення стародавньої історії Всесвіту, пошуку придатних для життя планет та багато іншого.

Передбачуваний термін експлуатації приладу становить 10 років.

Деталі запуску, фото та відео можна окремо переглянути за цим посиланням. Ми також порівняли "Джеймс Вебб" з іншим відомим апаратом – "Габблом" – і розповіли про це в окремому матеріалі.