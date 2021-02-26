NASA скасувало випробування ракети SLS через проблеми з клапаном

Суперважка ракета-носій NASA Space Launch System (SLS) зіткнулася з новою затримкою повторних вогневих випробувань. Через це запланована на цей рік безпілотна місія "Артеміда-1" до Місяця може опинитися під загрозою.

Протягом декількох місяців співробітники NASA проводили серію випробувань на основному ступені ракети SLS у Космічному центрі імені Джона Стенніса (штат Міссісіпі). Потім цей ступінь перевезли на баржі у Космічний центр Кеннеді, що у Флориді. Інші компоненти місії "Артеміда-1" вже перебувають там.

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Вогневі випробування надважкої SLS

У січні NASA провело критично важливе вогневе випробування двигунів основного ступеня своєї надважкої ракети Space Launch System, але воно перервалося занадто рано через завищені параметри безпеки. Потім NASA і Boeing оголосила про готовність провести 26 лютого о 1:00 за київським часом повторні випробування.



Робота двигунів SLS під час останніх випробувань / Скріншот NASA TV

Однак тепер американське агентство повідомило, що один з восьми клапанів на основному ступені SLS не працює належним чином – у зв'язку з цим інженери були змушені відкласти вогневе випробування, причому нова дата поки не оголошена.

NASA підтвердило, що даний клапан працював належним чином під час першого вогневого випробування, проведеного 17 січня. Того разу процедура закінчилася через 67 секунд замість запланованих восьми хвилин – цього виявилося недостатньо, щоб зібрати усі необхідні дані для підтвердження готовності основного ступеня.

Проблеми місії "Артеміда" та програми SLS

Програма SLS стикається з перевищенням бюджету і відставанням від графіка. Раніше планувалося здійснити запуск у середині 2020 року, але потім фахівці вирішили провести всі важливі тести і вогневі випробування у Космічному центрі імені Стенніса та здійснити пуск вже у середині 2021 року. Тепер запуск безпілотної місії до Місяця може стартувати у кращому випадку в жовтні поточного року. Втім, наразі NASA вважає цей термін малоймовірним, і чергова затримка точно не допоможе з виконанням плану.

Безпілотна місія "Артеміда-1" повинна стати важливою віхою в новій місячній програмі США, адже висадка людей на Місяць у рамках "Артеміди-3" запланована на 2024 рік. Але в останні тижні з'явилося все більше натяків на те, що цей термін може бути зміщений: адміністрація нового президента США Джо Байдена зобов'язалася продовжити роботи з повернення людей на Місяць, але в обговоренні ні слова не було сказано про 2024 рік, який називала адміністрація попереднього президента Дональда Трампа.

Крім того, виконуючий обов'язки адміністратора NASA Стів Юрчек, призначений минулого місяця, сказав недавно у бесіді з журналістами Ars Technica, що він вважає 2024 рік нереалістичним строком, з огляду на брак коштів у низці ключових напрямків, включаючи систему висадки людей.