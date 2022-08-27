NASA цікавиться можливістю зведення МКС з орбіти, коли термін її використання спливе

Американська космічна агенція цікавиться у фахівців з промисловості щодо можливостей розробки космічного корабля, який мав би звести з орбіти Міжнародну космічну станцію в кінці її терміну служби. Вона повинна увійти в атмосферу та частково згоріти над південною частиною Тихого океану.

Як все має відбуватися

Відповідно до номінального сценарію виходу з орбіти, наданого NASA у запиті, космічний корабель повинен зістикуватися з переднім портом на модулі Node 2 за рік до сходження станції. Протягом цього часу висота МКС поступово зменшуватиметься через атмосферний опір і маневри від двигунів на російському сегменті станції, опускаючись нижче 220 кілометрів (висота, нижче якої лише двигуни можуть забезпечити контроль орієнтації станції).

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Апарат для деорбіти станції спочатку розмістить її на еліптичній орбіті 145 на 200 кілометрів, щоб мінімізувати період, протягом якого станція повинна покладатися на двигуни для контролю орієнтації. Потім він зробить остаточний імпульс спаливши залишки пального, щоб знизити перигей до 50 кілометрів, забезпечивши "захоплення атмосфери" або розпад станції після входу в неї.

У плані сходження МКС, опублікованому в січні, NASA передбачало використання російського вантажного космічного корабля "Прогрес".

NASA та партнери оцінили різну кількість російських космічних кораблів "Прогрес" і визначили, що три кораблі можуть забезпечити зведення станції з орбіти. Цікаво, що космічний корабель Cygnus компанії Northrop Grumman, який здатний розширити орбіту станції, також розглядався для зведення її з орбіти.

Продовження роботи МКС

Нагадаємо, що NASA та інші партнери МКС, за винятком росії, схвалили продовження роботи МКС з 2024 до 2030 року. російські ж представники заявили, що планують вийти з проєкту МКС через деякий час після 2024 року, але не встановили чіткої дати. У RFI NASA заявило, що номінальний сценарій передбачає зведення з орбіти МКС на початку 2031 року, але це може бути відкладено або перенесено залежно від стану роботи станції.

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Зараз NASA запитує у промисловості технічні можливості для розробки деорбітального модуля, який відповідає його вимогам, а також бажані контрактні угоди, експлуатаційні питання та можливість розширення такого модуля для обслуговування комерційних космічних станцій. NASA очікує відповіді до 9 вересня.